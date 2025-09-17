Presentan amparo para que hijos de AMLO no sean detenidos, revela periodista

Claudia Cecilia Dueñas Cruz, Jueza Segunda de Distrito con sede en Zacatecas, concedió el 16 de septiembre una suspensión provisional a Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, dos de los hijos del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, contra cualquier orden de captura en su contra.

Así lo informó este 17 de septiembre basado en fuentes, el periodista Claudio Ochoa Huerta, en su cuenta de la red social X, en la que detalló que el amparo -promovido por una persona llamada Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald- también incluyó al contralmirante prófugo Fernando Farías Laguna, sobrino político de José Rafael Ojeda Durán, ex Secretario de Marina, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador-, quien, supuestamente, junto a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna -ya detenido-, lideraban una red dedicada al tráfico ilegal de combustibles o “huachicol fiscal”, en las aduanas de Altamira y Tampico, en Tamaulipas.

“Fuentes me confirman que un juez federal concedió una suspensión a ‘Andy’ y ‘Bobby’ López Beltrán contra cualquier captura. Una persona llamada Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald promovió el amparo ante el juzgado segundo de distrito con sede en Zacatecas”, escribió el periodista, quien labora en el medio digital Latinus y publica una columna de opinión en el diario El Universal.

“Lo extraño es que no lo firmó y además de los hijos de AMLO también incluye los nombres de los presuntos criminales ligados a la red de huachicol, como el Contraalmirante Fernando Farías Laguna y el Señor de los Buques. El número del expediente 2098/2025 donde se concede la suspensión y se admite el amparo está confirmado en la página del Consejo de la Judicatura Federal”, agregó Ochoa Huerta.

Según la información compartida por el citado periodista, en base al número de expediente 2098/2025, la fecha señalada para una audiencia incidental sería a las 09:45 horas del 24 de septiembre de 2025, mientras que la fecha señalada para la audiencia constitucional, sería a las 12:10 horas del 28 de octubre.

Sin embargo, Ochoa Huerta destacó que Smith Macdonald no firmó el documento y que tampoco señaló un domicilio para recibir notificaciones, sino el Hotel Círculo Mexicano, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Visto: RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo que, en términos de lo dispuesto por los artículos 3 y 15 de la Ley de Amparo, Francisco Javier Rodriguez Smith Macdonald presenta en forma electrónica, por la detención, incomunicación, no localización, privación de la vida o posible desaparición forzada y orden de aprehensión, a favor de Andrés Manuel López Beltrán, Gonzalo López Beltrán, César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios, Miguel Angel Solano Ruiz, Diana Heleyn Foullon Gómez alias ‘Lady D’, Roberto Blanco Cantú alias ‘El señor de los buques’, Fernando Farías Laguna, Carlos Estudillo Villalobos, Sergio Varela, Bertha Elizabeth Castro, Elvira Xóchitl Palomo, Ismael Ricaño Matias, Anatalia Joselin Gutiérrez, Raúl Mendoza y Raúl Torres, contra actos del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y otras autoridades, la Jueza acuerda”, se indicó en una parte del documento compartido por Ochoa Huerta.