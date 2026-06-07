Presentan Olinia, el primer minivehículo eléctrico diseñado y fabricado en México

“Es un vehículo diseñado por mentes de jóvenes mexicanos para México y para el mundo. No se trata solamente de fabricar un automóvil eléctrico; se trata de demostrar que somos capaces de imaginarlo, diseñarlo, desarrollarlo y hacerlo realidad”, declaró.

La Mandataria nacional afirmó durante el evento que el proyecto va más allá de la fabricación de un automóvil.

El vehículo tendrá un precio inicial de 150 mil pesos con IVA incluido y sus primeras unidades comenzarán a entregarse durante el verano de 2027.

Desde ahí se realizó la presentación oficial del automóvil ante secretarios de Estado, empresarios y el equipo técnico que lo desarrolló.

El primer prototipo de Olinia, el minivehículo eléctrico impulsado por el Gobierno de México, fue conducido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este domingo al arribar al hangar de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México.

Sheinbaum Pardo precisó también que el nombre del vehículo proviene del náhuatl: “Olinia significa movimiento, moverse en náhuatl... es movernos hacia nuevos horizontes”.

Según Roberto Capuano Tripp, director del proyecto, Olinia fue desarrollado durante 18 meses por jóvenes provenientes de instituciones públicas del País, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México, quienes trabajaron de tiempo completo en su creación.

Señaló que el vehículo fue concebido como una alternativa de movilidad urbana de ultra bajo costo, sin pretender competir con las armadoras tradicionales.

“Cuando decimos de bajo costo pensamos en un Kwid, un Aveo o un March, que cuestan entre 220,000 y 290,000 pesos. Nosotros planteamos un vehículo que costará menos de 200,000 pesos, que rondará los 150,000 pesos”, había precisado el coordinador en un foro previo organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana.

Olinia es un minivehículo compacto con capacidad para transportar hasta seis personas con cinturón de seguridad, con un diseño que también permite el traslado de personas en silla de ruedas.

Cuenta con un motor eléctrico de 13.5 kilowatts que prioriza la fuerza para enfrentar pendientes y las condiciones viales de las ciudades mexicanas, así como protección contra agua e inundaciones.

Su batería, de entre 14.5 y 14.7 kilowatts hora, según las fuentes del proyecto, se ubica entre las ruedas traseras y permite una autonomía de 125 kilómetros por carga, suficiente para una jornada de entre 8 y 12 horas de operación.

La velocidad máxima del vehículo es de 50 kilómetros por hora, diseñada específicamente para trayectos urbanos.

Entre sus equipamientos destacan pantalla central como tablero de conducción, cámara de reversa, conectividad para música y llamadas, seguros eléctricos con control remoto e iluminación interior.

Uno de los argumentos centrales del proyecto es su bajo costo de operación. Mientras un automóvil de gasolina implica un gasto aproximado de 2.40 pesos por kilómetro recorrido, Olinia operaría a apenas 49 centavos por kilómetro, lo que representa un ahorro de alrededor de 80 por ciento respecto a un vehículo convencional.

La investigadora Imelda Vega, integrante del equipo de desarrollo, precisó que el vehículo “se terminará pagando con el ahorro que genera”, estimado en hasta 50 mil pesos al año para quien recorra 75 kilómetros diarios.

Respecto a la recarga, el vehículo podrá conectarse a cualquier toma de corriente doméstica o comercial convencional. En coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, el proyecto contempla la instalación de decenas de miles de puntos de carga en el País para 2030, con una primera etapa de 2 mil estaciones en el Estado de México, Ciudad de México y Puebla.

El proyecto contempla tres versiones del vehículo al cierre del sexenio: una orientada a la movilidad personal como alternativa a la motocicleta, otra para la movilidad de barrio en servicios similares a los mototaxis, y una tercera para entregas de última milla.

Capuano Tripp informó además que, concluido el Mundial de Futbol 2026, el Gobierno presentará Olinia Cargo, una versión destinada al transporte de mercancías en ciudades y comunidades del País.

La producción en serie arrancará en 2027 y la meta es alcanzar un contenido nacional del 75 por ciento para 2030, con la participación tanto del sector público como del privado.