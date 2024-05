Testimonios obtenidos y presentados la noche del 7 de mayo por N+Focus, unidad de investigación de Noticieros Televisa, revelaron cómo operaba una supuesta red formada por miembros cercanos al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea -entonces Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal-, para presuntamente presionar a jueces y magistrados.

Según lo relató el reportaje, el Consejo de la Judicatura Federal recibió el 9 de abril una denuncia contra Zaldívar y otros funcionarios judiciales, acusándolos de presionar a jueces y magistrados, para cambiar el sentido de sus resoluciones en los casos que llevaban.

El Magistrado Alberto Roldán Olvera -actual Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México- relató a dicho medio cómo, al igual que varios de sus homólogos, fue presionado entre 2020 y 2021 por Carlos Antonio Alpízar Salazar, entonces secretario General de la Presidencia del CJF, y el Magistrado Constancio Carrasco Daza -entonces titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal- para emitir una resolución en un amparo que, según aseguraron ambos, era una prioridad institucional para el Ministro Zaldívar.

En la actualidad, Alpízar Salazar es el titular de la Unidad de Desarrollo Democrático, de la Secretaría de Gobernación. El 11 de marzo de 2013, el Congreso del Estado de México lo nombró Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Mientras que Carrasco Daza se desempeñó como Magistrado de la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde 2006 y como presidente de esa misma institución, entre el 13 de abril de 2015 y 4 de agosto de 2016.

El Magistrado Roldán Olvera, entonces titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo, había recibido en septiembre del 2020 el caso de Frida Martínez Zamora, ex titular de la Secretaría General de la Policía Federal y acusada desde agosto de ese año, junto con 18 funcionarios más, por su presunta responsabilidad en un fraude de cerca de 2 mil 500 millones de pesos.

En uno de los audios presentados por el periodista Enrique Acevedo Quintana, en el noticiero estelar de la cadena Televisa -que se transmite por el Canal 2-, Alpízar Salazar hablaba sobre dicho caso, argumentando que era “trascendental” para la institución.

“No te estamos pidiendo que hagas algo indebido, jamás lo haríamos, y jamás te lo pediríamos, simplemente nosotros lo hemos estudiado, lo hemos platicado con el Presidente [de la SCJN], hemos debatido esto con el Presidente. Trae muy claro el tema, lo conoce muy bien; inclusive él dijo: ‘Oye, pudiera ser por acá’, o sea, honestamente, como lo está diciendo Constancio y coincide con el Presidente. Entonces, no es bajar una línea, por supuesto que no, jamás lo haríamos, está muy claro el tema y que nos ayudaras un poquito a sensibilizar ese tema, de esa manera te lo pido yo encarecidamente. Es un tema trascendental para la institución”, se escuchó decir al entonces secretario General de la Presidencia del CJF, en uno de los audios.

Según la narración de Roldán Olvera, en noviembre de 2020 recibió una primera invitación para comer del Magistrado Carrasco Daza, quien le indicó que tendría que ir a la oficina de Alpízar Salazar, ubicada en el piso 14 de la sede del Consejo de la Judicatura Federal, para hablar del caso de Martínez Zamora.

La primera de cinco reuniones en el piso 14 se dio el 14 de diciembre del 2020. Según lo indicó Noticieros Televisa, Roldán Olvera sabía por comentarios de otros jueces que ahí quitaban el celular antes de entrar, por lo cual, decidió llevar una grabadora oculta.

“Entonces, cuidado: échale coco, que caiga en manos de Beto [Roldán Olvera], con toda la confianza institucional, con todo el cariño, ayudarte y cuidarte, pero que nos ayudes a ver cómo le podemos hacer. Entiendo que Constancio ya más o menos te dio la línea de cómo poder hacerle”, indicó Alpízar Salazar, según otro de los audios presentados por Noticieros Televisa.

“Dependen las reformas de eso. A ese grado te lo digo, dependen de verdad muchos temas: los fondos, o sea, te lo digo de amigos y es un tema que dices tú ¿qué tiene que ver? Más de lo que nos podemos imaginar, o sea, no es un interés particular, es un interés institucional; entonces, sí, ayúdanos”, insistió el entonces secretario general de la Presidencia del CJF.

“Las presiones llegaron a tal nivel que, en días previos a la audiencia del caso, a Roldán le pidieron que diera celeridad a la resolución, aún cuando ya tenía planeadas sus vacaciones”, indicó Noticieros Televisa, en su reportaje.

“¿Quieres que nos reunamos en tus vacaciones o quieres que nos veamos después?, para yo decirle al Presidente con gran seguridad y Constancio también, que el engrose estará listo. Que sí sea una audiencia que se lleve y que se conozca de fondo, lo que les puedo decir es que ya con eso tengo la plena seguridad de que va a salir el primero de febrero”, abundó Alpízar Salazar, en uno de los audios presentados por Noticieros Televisa.

“Al aplazar la resolución, las presiones hacia el Magistrado Roldán se convirtieron en amenazas que mencionaban a miembros de su familia, quienes trabajaban también en el Poder Judicial [...] Cada vez era más la urgencia que mostraban por saber el sentido de su decisión”, agregó el reportaje.

“Y, ojalá, como se lo dije al Presidente y como ya te lo dijo Constancio, no haya una sorpresa negativa; al contrario, yo creo que hay una gran disposición como amigo de sumarse en este proyecto institucional”, dijo Alpízar Salazar, en uno de los audios.

“Te lo reitero porque sí me lo dijo [Zaldívar Lelo de Larrea]: ‘Dile muy claramente, conozco muy bien a su padre, el señor Alejandro, que ya está a punto o ya está jubilado, ¿verdad?, yo lo conozco muy bien, he tenido algunas ahí comunicaciones de él, de tu hermana que también está allá en Morelos, conozco perfectamente bien cómo son, son una gran familia, que queremos ayudarla para que salga adelante’”, enfatizó el entonces secretario general de la Presidencia del CJF.

“Tú sabes que esto es política, es distinto el negocio que la política. En la política hay trascendencias, hay consecuencias, hay muchas cosas que no se reponen con dinero sino con otras cosas; entonces, si pudiéramos saber y me das la oportunidad de que, como amigos, te lo pido yo, sé que es un tema que no estoy violando ni tocando ningún tema, te lo digo como amigo”, abundó Alpízar Salazar.

“Porque sería muy lamentable que traigamos una idea y que viniera otra y que el presidente dijera: ‘Uta, me hubieran dicho para ver políticamente qué puedo hacer’; no sé, alguna solución alterna institucional y extraoficialmente. Entonces sí nos ayudarías lo más que se pudiera saber”, indicó el entonces secretario general de la Presidencia del CJF.

“En algún momento, Alpízar baja el tono de la presión y señala que fue por nerviosismo, sobre todo porque fue un encargo del Presidente de la Corte, en ese momento, Arturo Zaldívar”, explicó Noticieros Televisa, en su reportaje.

“No hay presión, sé que hubo algún momento a lo mejor que por la premura, por la necesidad, por el nerviosismo, es que cuando te encarga el Presidente de la Corte, es como con el Presidente de la República, entonces la necesidad de poder sacar las cosas lo mejor”, acotó el entonces secretario general de la Presidencia del CJF.

Después de reunirse con Alpízar Salazar y Carrasco Daza, por última vez en marzo de 2021, y al no resolver el caso como le pedían, Roldán Olvera fue cambiado de adscripción a Morelia, lo que entendió como un castigo. Tras su salida y en tan solo dos meses, un secretario del juzgado aceptó el amparo y negó la orden de aprehensión contra Martínez Zamora, quien hasta la fecha continuaba prófuga de la justicia.

Según lo informó el diario Reforma el 8 de mayo de 2024, el Consejo de la Judicatura Federal giró los primeros citatorios a impartidores de justicia para que declararan respecto a las presuntas amenazas que habrían recibido de parte de operadores de Zaldívar Lelo de Larrea.

El CJF también requirió copias de algunos expedientes de amparo a órganos jurisdiccionales, cuyos titulares presumiblemente fueron coaccionados para que dictaran fallos conforme se los indicaban desde la Presidencia del CJF.

La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF envió los primeros citatorios por correos electrónicos oficiales a jueces de distrito y magistrados de circuito, para que comparecieran en el expediente J/108/2024, según confirmaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación al citado rotativo.

“Reforma confirmó que los primeros jueces ya comparecieron el pasado lunes en las oficinas de la Judicatura Federal, en Insurgentes Sur, y para ello se les facilitó con anticipación los permisos para ausentarse de sus centros de trabajo”, indicó el diario.