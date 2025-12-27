Presentan queja ante CEDH Veracruz por acusación de terrorismo contra periodista

El activista Ángel Kú presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz por violaciones en la acusación de terrorismo hacia el periodista Rafael “Lafita” León Segovia. En un comunicado, expuso que León Segovia “llamó las cosas por su nombre” y dijo que acusar a un periodista de terrorismo “es un acto extremo, desproporcionado y profundamente peligroso para cualquier democracia”. “Mientras el Gobierno federal niega reiteradamente que exista terrorismo en México, incluso frente a hechos de violencia extrema como coches bomba y ataques armados, en Veracruz sí se utiliza esta figura penal máxima contra un comunicador. Esta contradicción no es jurídica, es política, y revela un uso selectivo del derecho penal para intimidar”, manifestó.

El activista Ángel Kú denunció presuntas violaciones en la imputación del delito de terrorismo contra el periodista Rafael “Lafita” León.

Kú señaló que no presentó la queja para defender a “Lafita” en lo individual, sino como un ciudadano y receptor del derecho a la información. “Cuando el Estado criminaliza al periodismo no solo persigue a un periodista: intenta disciplinar a todo el gremio y restringe el derecho colectivo de la sociedad a saber”, dijo el activista.

Recordó que la organización Artículo 19 señaló que Veracruz se posicionó como la entidad con más procesos de acoso judicial contra periodistas en todo el País, con 10 casos documentados. “Artículo 19 ha advertido, además, una tendencia sostenida de judicialización del ejercicio periodístico en la entidad. En ese contexto, imputar el delito de terrorismo a un periodista puede entenderse como parte de un patrón de criminalización que debe ser investigado y frenado”, señaló.