$!Presentan solicitud de juicio político contra Adán Augusto López tras arribo de Hernán Bermúdez a México

La exdiputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén, presentó una solicitud de juicio político en contra del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, en el marco de la detención y traslado de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco -presuntamente ligado al grupo criminal La Barredora- a México. “El juicio político consiste en un procedimiento desarrollado ante el Congreso federal, a partir de la denuncia de cualquier ciudadano, quiero reiterar que esta demanda la estoy presentando como ciudadana, cualquiera puede venir aquí y presentarla también”, señaló la panista en la Cámara de Diputados. En el escrito, María Elena Pérez-Jaén señala a López Hernández por supuestamente incurrir en actos u omisiones que “redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado que, pese a que un testigo colaborador vinculó a Hernán Bermúdez con negociaciones para evitar disturbios en la elección que llevó a Adán Augusto López a la gubernatura de Tabasco, hasta ahora no hay evidencia que incrimine al senador de Morena. Al ser cuestionada sobre si el senador de Morena sigue siendo un interlocutor válido tras estos señalamientos, la mandataria federal enfatizó que “no hay nada en este momento que lo incrimine”.