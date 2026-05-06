Presentar licencia solo le corresponde decidir a Inzunza, afirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que corresponde exclusivamente al Senador por Morena Enrique Inzunza Cázarez determinar si solicita licencia al cargo, en medio de los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum Pardo puso como referencia al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes optaron por separarse temporalmente de sus cargos mientras avanzan las investigaciones en su contra.

“Rocha dijo: pido licencia mientras sigue la investigación porque no quiero ni afectar al pueblo de Sinaloa ni al movimiento al que pertenezco”, afirmó la Presidenta.

Sin embargo, fue explícita al marcar distancia respecto a cualquier injerencia directa en la decisión del legislador sinaloense.

“Es una decisión que toma él, igual el Alcalde de Culiacán y a los demás les corresponde a ellos definir o decidir, no a la Presidenta”, declaró.

Rechazó las críticas de sectores opositores que le demandan actuar contra funcionarios investigados.

“Me acusan de autoritaria, de que soy del presidencialismo de la época de las cavernas y después dicen por qué la Presidenta no le pide la licencia”, expresó, al tiempo que reiteró que corresponde a la FGR realizar las investigaciones y que cualquier acusación debe sustentarse con pruebas.

El Senador anunció este miércoles, mediante su cuenta en la red social X, que no se presentaría a la sesión de la Comisión Permanente, en contradicción con la postura que había sostenido días antes desde Badiraguato, donde difundió un video informando que sí acudiría a ese espacio legislativo.

“Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente”, escribió Inzunza Cázarez, quien argumentó que su inasistencia buscaba impedir que “personeros de la derecha conservadora” convirtieran la sesión en “un espectáculo indigno del recinto parlamentario del Senado mexicano”.

“Estoy en mi tierra, a ras de suelo y con la frente en alto, con las y los nuestros: el pueblo de Sinaloa”, asentó.