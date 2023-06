Cinco de los seis aspirantes a la Presidencia de la República por parte de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo desfilaron este viernes para registrarse como “delegados nacionales para la defensa de la transformación”. Durante todo el día, fuera y dentro del Hotel Courtyard en la Ciudad de México, ubicado sobre la avenida Revolución, hubo porras, aplausos, coros con gritos de “¡Presidente!” o “¡Presidenta!”, tambores, música, baile y apoyos de grupos políticos afines a alguno de los competidores; sin embargo, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, insistió en que no se trata de un proceso electoral, sino solo de una organización interna de su proyecto político. Desde temprano, Delgado anunció que Morena dará 5 millones de pesos para cada aspirante de su partido a convertirse en “delegado” o “delegada”. Los recursos, agregó, provendrán del gasto ordinario partidista y estarán disponibles para ser fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) cada dos semanas. Por la tarde, ante las medidas cautelares anunciadas este mismo viernes por la Comisión de Quejas del INE para evitar una precampaña adelantada de forma oficial, Delgado dijo estar “totalmente de acuerdo”. “Está claro que no se trata de una campaña, que no estamos en tiempos electorales y era una recomendación, bueno, un mandato del Consejo Nacional, que no se puede hacer este tipo de llamados, sino informar de los logros de la cuarta transformación y realizar asambleas informativas (...) También coincidimos y lo hemos hecho explícito de que no hay ninguna competencia o proceso alguno por alguna precandidatura. Estamos en la organización de nuestro movimiento para informar sobre los avances de la transformación”, insistió. Mientras Delgado decía eso previo al registro de Gerardo Fernández Noroña, afuera del hotel simpatizantes del petista coreaban: “¡Se grita consciente de forma valiente: AMLO, presidente; Noroña, el siguiente!”. A unos metros, simpatizantes de Claudia Sheinbaum esperaban ya la llegada de la exjefa de gobierno. “Hasta echamos desmadre porque somos lo mismo. De hecho aquí andaba un petista y le dije: ‘Me avisas cuando venga Claudia’. Me dijo: ‘Qué pasó, compañera...’”, comentaba con una sonrisa Patricia Hernández, integrante de la Red de Mujeres Transformadoras, que llegó desde Chalco para apoyar el registro de la que asegura será la primera presidenta de México. Los delegados y la delegada que recorrerán el territorio nacional no podrán hacer promoción personalizada y su propaganda deberá contener de forma clara y visible que va dirigida al proceso de selección de la “Coordinación de Defensa de la Transformación”. Tampoco podrán presentar plataformas de un partido o coalición o promover a una persona para obtener una precandidatura o candidatura para contender en algún proceso electoral. El INE señaló que tampoco pueden utilizar prerrogativas de acceso a tiempos de radio y televisión para dar difusión al proceso de selección de la coordinación o de las personas que participen en el mismo.

Velasco, el primero Poco antes de las 10:00 de la mañana, comenzaron a llegar los primeros contingentes de apoyo a los aspirantes presidenciales. Un grupo de chinelos provenientes de Chiapas encabezaba a un bloque de apoyo al senador con licencia Manuel Velasco. El exgobernador chiapaneco fue recibido con tambores, baile y porras, que le gritaban “¡Güero! ¡Güero!”. La gente viajó durante toda la noche en un autobús desde distintas localidades de Chiapas. Llegaron a las 5:00 de la mañana a la Ciudad de México y se regresarían el mismo viernes. Algunas personas mostraban en un cartel su procedencia de una colonia en Tuxtla Gutiérrez que lleva el nombre del político. Velasco llegó con sus hijos Manuel y Emiliano en brazos y caminó entre la valla improvisada por los asistentes. En el lobby del hotel, entre empujones de la prensa, lanzó un breve mensaje de agradecimiento a su familia. Tres días antes del inicio de los recorridos, Velasco dijo no haber definido cómo va a financiar sus viajes ni tampoco informó dónde los iniciará. Ya en conferencia tras su registro, la presidenta de su partido, Karen Castrejón, informó que buscarán un financiamiento como el de Morena y el monto será también similar, cercano a 5 millones de pesos. “¡Me voy a divertir!” Velasco aún no se retiraba cuando llegó el también senador con licencia Ricardo Monreal. Iba acompañado principalmente de simpatizantes de distintas alcaldías de la Ciudad de México, que con tambores y porras le mostraban su apoyo. Monreal también se sumó a las declaraciones en días previos entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, sobre el peso de la letra m en sus campañas. Mientras Marcelo Ebrard destacó las iniciales de “Marcelo, Morena, México” y Sheinbaum respondió con “México ya no se escribe con m de machismo, se escribe con m de madre y m de mujer”, Monreal dijo tras su registro que ya tenía una frase propia: “Conoce México con m de Monreal”. El zacatecano se presentó a su registro en compañía de su familia y consideró un alivio el anuncio de Mario Delgado sobre el financiamiento por parte del partido; se dijo un hombre con limitaciones económicas como para financiar sus recorridos. “Voy a divertirme, va a ser una campaña alegre, no voy a sufrir, voy a gozar, a disfrutar, a plantear, no me voy a angustiar”, dijo. Monreal tendrá su primera concentración en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, que gobernó de 2015 a 2017, y el primer fin de semana irá a su estado natal, Zacatecas. “Estamos claros y contundentes que, de los cuatro contendientes que invitó Morena, más los que pudiera proponer el PT y el Verde, Ricardo Monreal es el mejor en campaña, es el que tiene las mejores condiciones ahora que hay piso parejo. Entonces, tenemos la creencia y la convicción de que podemos sacar adelante el proceso y ganar, que Ricardo Monreal sea el coordinador de la defensa de la cuarta transformación”, dijo Néstor Núñez, exalcalde y coordinador general de recorridos.

El ex secretario que no llegó El aspirante de Morena que no llegó a su registro de manera personal fue Adán Augusto López, quien en una conferencia previa había informado que no usará los 5 millones de pesos que su partido puso a disposición, sino que cuenta con recursos para hacerlo. La diputada Amairany Peña y el diputado Leonel Godoy acudieron a presentar la solicitud de registro. A su salida, Godoy, quien será coordinador de los recorridos de Adán Augusto por México, negó que se trate de un desaire a sus compañeros de partido y justificó la ausencia del político tabasqueño con la intención de evitar fricciones entre simpatizantes de los aspirantes morenistas. “Queremos cuidar la unidad interna de Morena y sus aliados... abonar a la unidad y serenidad de este proceso”. El michoacano dijo que apenas se enteró hasta este viernes de los recursos que Morena puso a disposición de los aspirantes y reiteró que el exsecretario no los usará. “No se les olvide que no es campaña con las reglas del INE, esto es un proceso interno de Morena para nombrar una coordinadora o coordinador nacional de la defensa de la cuarta transformación. Las reglas nuestras las da el Comité Ejecutivo Nacional. La única que dio ahorita es que hay 5 millones y el tope son 5 millones”. De acuerdo con Godoy, no es necesario que los recursos provengan de los gastos ordinarios de su partido para cerrar la puerta a dinero ilícito; con que reporten en qué gastaron y cómo obtuvieron ese dinero es suficiente. “El plan trae que sea un tope y que Adán Augusto tenga que informar cómo obtuvo los 5 millones cierra el riesgo de uso de recursos ilícitos”. “Eso del piso parejo no existe” El diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña tenía cita para su registro a las 5:00 de la tarde. Afuera del hotel lo esperaba un grupo de músicos con coplas de son que aseguraban que el siguiente en ganar la presidencia del país después de López Obrador es el petista. Él había anunciado que se encontraba en la carretera México-Cuernavaca, que había estado bloqueada durante el día, pero aseguraba que lograría llegar. A su llegada, Fernández Noroña enfatizó que ha superado todos los obstáculos a contracorriente. Se dijo contento, honrado y agradecido. Alberto Anaya, presidente de su partido, le dio la sorpresa de que también tendría un presupuesto de 5 millones para los recorridos por el país como ocurrió con los aspirantes morenistas. Fernández Noroña había dicho que Morena es el hermano mayor del PT, el hermano rico. “Somos hermanitos, pero Caín y Abel también lo eran”, bromeó. Tenía un plan de financiamiento basado en la venta de libros a través de una librería ambulante que es una combi adaptada y bautizada con el nombre de “Noroñabús”. En una caravana, con esa camioneta, Fernández Noroña anunció que empezará su recorrido en Oaxaca; después irá a Tlaxcala, Puebla, Xalapa, el puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Villahermosa, Ciudad del Carmen, Campeche, Mérida, Cancún, Tulum, Chetumal, Escárcega, San Cristóbal, Tuxtla y Tapachula. Llamó a la ciudadanía a sumarse a su caravana o acompañarlo en algunos tramos de los recorridos. Destacó que él no presentó sugerencias de casas encuestadoras alternas a las que realizarán el proceso en Morena ya que confía en los organizadores. En conferencia de prensa, se dio tiempo para opinar sobre la renuncia de Adán Augusto López a los recursos de Morena para realizar los recorridos: “Hubiera estado genial que lo que se invirtió en espectaculares se hubiera invertido en hospitales también”. Insistió en que no hay piso parejo porque ha habido plataformas distintas de promoción; sin embargo, agregó, es una ventaja legítima y él no tiene ningún reclamo. Tras el registro de Fernández Noroña, sus simpatizantes hicieron prácticamente un mitin afuera del hotel. Un joven novelista recordó el discurso de López Obrador que pidió “no zigzaguear” y aludió al momento histórico en que México no votó por Francisco Múgica. Al micrófono, llamó a leer el libro Francisco J. Múgica, el presidente que no tuvimos. “No es mi aspiración, es una aspiración común” En medio de una “guerra de porras” entre los simpatizantes Fernández Noroña, Claudia Sheinbaum se registró con miras de convertirse en la coordinadora de los trabajos para la defensa de la transformación. Dos horas antes de su llegada, en las inmediaciones del hotel donde se llevaron a cabo los registros, decenas de simpatizantes de Sheinbaum —buena parte proveniente de Guerrero— colapsaron la movilidad de la zona al estacionar los camiones en los que llegaron en doble fila y cerrar a la circulación al menos tres de los cinco carriles de avenida Revolución. Ataviada en un vestido guinda —el color institucional de Morena—, Sheinbaum entregó sus documentos y firmó los compromisos que adoptará a lo largo de 72 días, que es el tiempo que tendrán los seis aspirantes para sumar las simpatías de la ciudadanía y ganar la encuesta. Al darle lectura al documento, subrayó que su aspiración no es personal, lo que desató el aplauso de los presentes, entre ellos, el diputado Antonio Pérez Garibay —papá del piloto de la Fórmula 1 ‘Checo’ Pérez—, el diputado Miguel Torruco Garza y la vicecoordinadora de Morena en el Congreso capitalino, Guadalupe Morales Rubio. “Entiendo las responsabilidades que derivan de esta aspiración, dice ‘mi aspiración’, pero yo diría de una aspiración común porque no es individual, no es un asunto personal, es un asunto de proyecto de continuidad”, aseguró Sheinbaum. En un breve discurso, confirmó que aceptará el financiamiento de 5 millones de pesos para llevar a cabo las asambleas informativas que comenzarán el próximo lunes. Adelantó que sus recorridos comenzarán en Oaxaca. “Vamos a tener asambleas informativas en todo el país, en distintos rincones del país. También vamos a reunirnos con distintos sectores, con científicos, artistas, empresarios, académicos, cafetaleros, cañeros, campesinos, agricultores, ganaderos, maestros. Es decir, vamos a iniciar este recorrido visitando territorios, pero también escuchando: ¿cómo se imagina el pueblo de México la continuidad de la cuarta transformación?”, señaló.