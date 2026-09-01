Presidenta atribuye avances en seguridad a renovación del Poder Judicial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó parte de los avances de su gobierno en materia de seguridad a la renovación del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior, durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, realizada este 1 de septiembre en Palacio Nacional, ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que acudieron como invitados y fueron ubicados en la primera fila del recinto.

“Sabemos que la seguridad es fruto de la justicia, gracias también al cambio en el Poder Judicial, porque se nota claramente la diferencia entre el pasado y el presente”, afirmó la Mandataria nacional en un señalamiento que no formaba parte del discurso escrito que llevaba preparado.

Sheinbaum Pardo reiteró que los homicidios dolosos disminuyeron 51 por ciento desde que asumió la Presidencia de la República, lo que representa, según las cifras presentadas, 44 asesinatos menos cada día.

Destacó que julio de 2026 registró el promedio diario de homicidios más bajo de los últimos 11 años y reportó que, en lo que va de 2026, el promedio diario de delitos de alto impacto se redujo 54 por ciento respecto a 2018.

La Mandataria reportó además reducciones en el robo a transportista con violencia, el robo de vehículo con violencia y las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego.

La Presidenta sostuvo que los resultados derivan de los cuatro ejes de su estrategia de seguridad: la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y la coordinación entre las instituciones federales, la Fiscalía General de la República y los gobiernos estatales.

“Los resultados hablan por sí mismos”, sostuvo.

De octubre de 2024 a julio de 2026, agregó, fueron detenidas 63 mil personas relacionadas con algún delito, entre ellas 207 objetivos prioritarios pertenecientes a distintos grupos de la delincuencia organizada.

En el mismo periodo, las autoridades decomisaron 32 mil 824 armas de fuego y 519 toneladas de drogas, además de desmantelar 2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

La Mandataria nacional agradeció el trabajo del Gabinete de Seguridad y sostuvo que la reducción de la violencia ha requerido la participación cotidiana de elementos de la GN, del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina y de agentes de seguridad, además de servidores públicos de distintos órdenes de gobierno.

La renovación del Poder Judicial de la Federación a la que se refirió la titular del Poder Ejecutivo Federal derivó de la reforma constitucional impulsada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que estableció la elección popular de jueces, magistrados y ministros, y modificó la integración de la SCJN.

Los nuevos integrantes del máximo tribunal del País asumieron funciones en septiembre de 2025, tras la primera elección judicial celebrada en México, comicios que se desarrollaron en medio de cuestionamientos por el nivel de participación ciudadana y por la aparición de listas y acordeones para promover determinadas candidaturas.