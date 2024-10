La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que al abrir una controversia respecto a la reforma al Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un “golpe aguado, no un golpe de Estado”.

Durante su conferencia de prensa matutina aseguró que la acción de la Corte no tenía sustento y que la reforma al PJF no peligraba.

“Yo más bien digo que es un golpe aguado, no un golpe de Estado porque la verdad, ¿qué sustento tiene? [...] No peligra la reforma al Poder Judicial, el pueblo decidió”, agregó, quien también advirtió que la SCJN estaba fuera de la norma, por admitir el análisis sobre la modificación constitucional, y en su caso, revertirla o anularla.

“¿Qué dice la Constitución para cambiar la Constitución? ¿Cuál es la votación que se obtuvo y por qué? Que no ha tomado una decisión, acepta lo que le plantea la Corte, algunos Ministros de la Corte, para analizar la constitucionalidad de la Constitución, que está totalmente fuera de norma”, insistió.

Cuestionada respecto a un posible “golpe de Estado técnico”, hecho por el Pleno de la SCJN, Sheinbaum Pardo dijo que no emplearía dichos términos, porque lo que se buscaba es que ella cayera en una provocación, para acusarla de autoritarismo.

Afirmó que no daría entrada a la confrontación y aseguró que los ocho ministros de la Corte que votaron a favor de abrir la controversia, sabían que lo que estaban haciendo estaba mal y que, además, no detendrían “la transformación”.

“Primero, no vamos a caer en ninguna provocación, segundo, va a haber elección de jueces, magistradas, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte, porque eso dice el artículo 39 constitucional, es la decisión del pueblo de México”, enfatizó.

“No tiene sustento lo que está haciendo la Corte, u ocho ministros de la Corte, entonces ellos saben porque ellos son abogados, ellos han formalmente leído la Constitución y aplicado la Constitución, algunas veces no verdad, porque defienden privilegios, para empezar los suyos, los de los 400 mil pesos al mes que ganan”, agregó.

“Ellos saben que lo que están haciendo está mal, ellos lo saben, ellas y ellos que votaron ayer saben que no tiene sustento. Yo supongo que ellos están provocando, cuál es nuestra reacción y no solo son los Ministros, sino un grupo que se reúne alrededor de la Ministra Presidenta [Norma Lucía Piña Hernández], que están ahí buscando la manera de parar la transformación”, abundó.

“A la transformación, que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia”, comentó, quien también insistió en que la modificación fue un respaldo del pueblo, ya que la coalición conformada por los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano y del Trabajo, obtuvieron 35 millones 924 mil 519 votos para la Presidencia de la República.

Sin embargo, advirtió que el paro de labores de jueces y magistrados afectaba la seguridad nacional, ya que, según ella, impedían la emisión de órdenes de arresto. Ante ello, llamó a los juzgadores que suspendieron actividades, a que reconsideran retomar labores, porque, insistió, no se verían afectados con la reforma judicial.

“El paro del Poder Judicial de la Federación afecta la seguridad, ¿cómo si está en paro un juez se puede pedir una orden de aprehensión? Porque ahora operan, digamos de emergencia, para asuntos de detenciones en flagrancia, pero aparte de que están en paro, de que cobran, afectan la seguridad y la paz del País”, acusó Sheinbaum Pardo.

“Porque para detener a un delincuente, pues evidentemente la Fiscalía [General de la República] tiene que hacer su trabajo, las áreas de seguridad su trabajo, como la Guardia Nacional, o las policías estatales, o la propia Secretaría de Seguridad federal, la Fiscalía hace sus carpetas de investigación y las presenta a un juez para que un juez de una orden de aprehensión. Si están los jueces federales en paro, ¿qué pasa con los delitos del fuero federal?”, cuestionó.

“Pues sí [haría un llamado a los trabajadores del PJF], o al Consejo de la Judicatura, está bien que están en paro, pero ¿por qué tienen que seguir cobrando? O sea, los jueces ganan, muchos de ellos, 130 mil pesos mensuales, siguen cobrando sus 130 mil pesos mensuales, pero están en paro”, enfatizó.

“Pero, además, no tienen razón de ser, digo los jueces, pues ellos y ellas van a ser selectos, pero todos los trabajadores del Poder Judicial, no hay sustento para el paro, porque todos sus derechos, sus salarios, prestaciones, complementos del salario que tienen, todo se van a conservar, no se les va a quitar absolutamente nada”, expresó Sheinbaum Pardo.

“Entonces no hay argumento para decir que se les está quitando algún derecho, algún salario, alguna compensación, etcétera, si es algo que ya tienen establecido, pues se les tiene que seguir dando”, abundó, quien también descartó tomar acciones legales contra los ministros que votaron por abrir la controversia sobre reforma judicial, porque entonces, según ella, la tacharían de autoritaria.

Dijo que si impulsara un juicio político contra ellos, les daría argumentos para sustentar que no era demócrata.

“Es que ellos están buscando que hagamos eso, ¿qué argumento, desde mi perspectiva, mi punto de vista? Es que ellos lo que quieren, ya ven que dicen que somos autoritarios, que llegó la presidenta autoritaria, no, llegó una presidenta demócrata. Lo que ellos quieren es tener argumentos para decir ‘ya ven qué autoritarios son, quieren meter a la cárcel a la ministra, al ministro’, ellos están tomando una decisión política, no jurídica, al aceptar que la Corte revise la reforma al Poder Judicial, entonces por eso nosotros lo que decimos es, no tiene sustento jurídico, y no vamos a caer en ninguna provocación, de nuestra parte no, de nuestra parte paz, información, debate”, sustentó.

“Pero ellos saben, ministros, ellos lo saben, ellos saben que están actuando inconstitucionalmente siendo Suprema Corte de Justicia y el pueblo lo sabe también, ya hay una reforma al Poder Judicial, ya dijo Diego Valadés, por ejemplo, con quien no coincidimos, pero él ya dijo ‘ya no hay nada que hacer, vámonos a lo que sigue’, que es garantizar que haya buenos jueces, buenos magistrados, magistradas, ministros, ministras”, aseveró.

El Consejo de la Judicatura Federal respaldó este jueves la continuación del paro de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que se opusiera a la aplicación de la reforma judicial.

En sesión extraordinaria, el Pleno del CJF determinó suspender los plazos y términos judiciales hasta el viernes 11 de octubre, mientras tanto, afirmó que los juzgados y tribunales federales continuarían atendiendo los casos de tramitación urgente.

“El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal tomó conocimiento de las situaciones de hecho que aún prevalecen con motivo de la suspensión de actividades, y con el fin de continuar con las mesas de trabajo y diálogo que se están celebrando con las asociaciones de los titulares de los órganos jurisdiccionales y representantes de los trabajadores, así como para salvaguardar la seguridad jurídica y generar certidumbre a los usuarios de justicia federal”, determinó el CJF, mediante la Circular número 20/2024.

“Suspender los plazos y términos en los juicios tramitados en los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas hasta el próximo viernes 11 de octubre de 2024 en el entendido de que se seguirán atendiendo los casos urgentes señalados en la Circular 16/2024 descritos de manera enunciativa y no limitativa. Esto, a fin de contar con elementos suficientes para emitir los pronunciamientos conducentes en relación con las peticiones de los titulares y trabajadores en dichas mesas de trabajo”, señaló.

La determinación fue tomada por mayoría de votos de los consejeros Lilia Mónica López Benítez, José Alfonso Montalvo Martínez, Sergio Javier Molina Martínez y la ministra presidenta. Mientras que Bernardo Bátiz y Vázquez, Eva Verónica de Gyvés Zárate y Celia Maya García sufragaron en contra, al considerar que los juzgados y tribunales debían regresar a trabajar desde el 3 de octubre.