Presidenta de México dice que no se reunirá con Israel Vallarta, liberado tras casi 20 años sin haber sido enjuiciado

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó reunirse con Israel Vallarta Cisneros y destacó que su liberación se dio gracias a la decisión de una jueza.

”Es importante aclarar porque esta persona, Israel Vallarta, estuvo 20 años en la cárcel sin sentencia. Una jueza, jueza porque es importante, porque a veces la oposición, los adversarios, defienden al Poder Judicial y a veces no el actual. Una jueza con sus propios criterios, decide liberarlo, eso es importante, porque no lo liberó ni la Presidenta, ni el Gobierno de la República, sino fue una jueza”, enfatizó.

“Para qué me voy a reunir [con él], no, no. Lo que es importante es que se recuerde cómo fue esto. Porque ahora dicen que la elección al Poder Judicial es terrible. ¿Y qué pasó con 20 años sin sentencia y la situación con que se da? Más allá de la persona, es muy importante recordar aquella época”, comentó Sheinbaum Pardo.

Tras casi dos décadas en prisión, Mariana Vieyra Valdez, Jueza Tercera de Distrito en Materia Penal de Toluca, absolvió, alrededor de las 22:30 horas del 31 de julio de 2025, a Israel Vallarta Cisneros, del secuestro de seis personas y ordenó su libertad inmediata del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México.

El ex novio de la ciudadana francesa Florence Marie Louise Cassez Crépin y presunto jefe de la banda de Los Zodiaco, fue detenido por elementos de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación, de la ahora extinta Procuraduría General de la República, cuyo titular era Genaro García Luna, la madrugada del 9 de diciembre de 2005, como parte de la averiguación previa SIEDO/UEIS/190/2005.

La jueza federal resolvió que la Fiscalía General de la República no probó con las pruebas presentadas la plena responsabilidad del acusado por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, así como portación y posesión de arma de fuego, así como posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Con esta determinación, se esperaba que el viernes 1 de agosto de 2025, Vallarta Cisneros abandonara el penal de máxima seguridad, ya que no tenía ningún otro proceso judicial, ni orden de aprehensión pendiente.

La Presidenta Sheinbaum Pardo dijo que la liberación de Vallarta Cisneros, recluido por más de 19 años sin sentencia por secuestro, se trabajó por parte del Gobierno de México por la tortura que supuestamente recibió en el momento de su detención.

”Fue la decisión de una jueza. Desde que Rosa Icela [Rodríguez Velázquez] era Secretaria de Seguridad [Federal] se estuvo trabajando para su liberación, sobre todo por la tortura que recibió durante su detención”, expresó.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, actual Secretaria de Gobernación y titular de la SSPC en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, precisó que el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó sentencia absolutoria a Vallarta Cisneros.

”Desde el 8 de diciembre de 2005, fecha de su detención, que enfrentó un proceso penal por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, señalado de formar parte de una banda de secuestradores”, mencionó.

Asimismo, señaló que el proceso estuvo “plagado de quejas, amparos, denuncias” y recapituló que se interpusieron al menos 10 recursos de apelación, seis juicios de amparo, siete recursos de revisión y tres quejas.

”Desde la pasada administración, el Gobierno federal ha brindado atención permanente a la familia de Vallarta Cisneros, en especial a su esposa, a quien se ha apoyado con las gestiones para recibir atención médica y atenciones con las visitas y demás, llamadas telefónicas, apoyo desde la parte social, y ya está terminando este proceso penal tan largo”, detalló Rodríguez Velázquez.

“No se nos puede olvidar cómo fue la detención y el montaje televisivo conducido por [Carlos] Loret de Mola, de lo que después fue reconocido como un montaje, y ¿de quién fue el montaje? De [Genaro] García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotraficante”, recordó Sheinbaum Pardo.