En México y gran parte del mundo estaban surgiendo voces y movimientos que intentaban mermar la independencia judicial y diluir la división de poderes, alertó la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, ante líderes globales y jueces provenientes de diversas partes del mundo.

“En mi País, pero no solo en mi País, sino lamentablemente en gran parte del mundo, surgen voces y movimientos que intentan poner en entredicho la legitimidad de la función judicial. Pretenden mermar, a veces de forma sutil, otras de forma directa, la independencia de los poderes judiciales. Intentan diluir la división de poderes”, sentenció al participar en el Congreso Mundial de Derecho 2023, llevado a cabo en Nueva York, Estados Unidos.

La Ministra de la SCJN advirtió que la merma de la independencia judicial, como una de las vías para debilitar la división de poderes en las democracias constitucionales, como lo había padecido América Latina, “enciende focos rojos”.

“La historia se repite. Persiste la intención de que los tribunales constitucionales se reduzcan a replicar las ideas de un solo hombre. Enfrentamos el riesgo de perder todo lo ganado por la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. De esta dimensión es el reto que enfrentamos”, subrayó.

Frente a escenarios políticos y sociales que denominó complejos, afirmó que estaban obligados a reflexionar cómo fortalecer la independencia judicial, pilar de las democracias contemporáneas, según dijo.

“Es fundamental sensibilizar a la ciudadanía sobre la relevancia de la función judicial. Tengo la convicción de que socializar la trascendencia de la decisión judicial en la vida de las personas tiene el potencial de renovar de forma positiva la relación entre la institución y la ciudadanía”, agregó.

“Un acercamiento con las personas es la única manera de defender la independencia judicial en la arena política, en donde las juezas y los jueces no podemos intervenir”, indicó, quien detalló que sería un grave error, de quienes integran los poderes judiciales, y de la comunidad jurídica en general, asumir que la independencia judicial estaba dada.

“Asumir que basta con su mención en los textos constitucionales para que sea una realidad. La experiencia comparada, desafortunadamente, nos ha mostrado que no es así. Tenemos un enorme reto por delante”, refirió, quien también consideró que no se había explorado lo suficiente la otra vertiente de la independencia judicial.

“Aquella que la entiende como una garantía de los derechos humanos. Tal vez porque no había sido necesario en el desarrollo de nuestras democracias. Tal vez porque lo habíamos dado por sentado. Hoy, me permito insistir: la independencia judicial no es una cuestión que se ocupa únicamente de las relaciones entre los poderes públicos del Estado y del Poder Judicial frente a factores políticos y económicos”, dijo.

En el World Law Congress 2023 -organizado por la Asociación Mundial de Juristas, órgano consultivo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- se llevó a cabo en la sede de la Barra de Abogados de Nueva York, ubicada en el centro de Manhattan,

Piña Hernández participó en un panel respecto a Justicia y Estado de Derecho, en el que también estuvieron Anthony Kennedy, juez retirado de la Corte Suprema de Estados Unidos, y Maite Oronoz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, entre otros.

En el evento participaron más de 300 abogados de todo el mundo, entre ellos los mexicanos José Ramón Cossío Díaz -ministro en retiro de la SCJN, desde diciembre de 2003 hasta noviembre de 2018-; así como el presidente de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), Víctor Olea Peláez, y el vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot.