La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la decisión de extraditar a Estados Unidos o juzgar en México a Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, dependerá de lo que más convenga al País en materia de paz y seguridad.

Precisó que la evaluación corresponde a la Fiscalía General de la República y al Gabinete de Seguridad.

Sheinbaum Pardo respondió así al ser cuestionada, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, respecto a si el presunto narcotraficante debía ser enviado a Estados Unidos, donde existe una solicitud formal de extradición, o enfrentar en territorio nacional las imputaciones que le formuló la FGR.

“Pues tiene que ser evaluado por la propia Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad. Aquí es la conveniencia para México, qué es mejor para el País y sobre esa decisión, pues tendría que establecer la Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad de acuerdo con garantizar la paz y la seguridad en el País”, afirmó., quien evitó adelantar una determinación.

Meza Flores fue detenido el 20 de noviembre durante el Operativo Centella, encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en Guasave, Sinaloa.

En el despliegue militar, realizado para capturar al presunto líder criminal, murieron cuatro elementos del Ejército Mexicano.

La FGR cuenta con imputaciones contra el detenido, mientras que el Gobierno de Estados Unidos solicitó su entrega para que enfrente a la justicia de ese país.

El 23 de noviembre, tras reunirse con legisladores en la Cámara de Diputados, la Fiscal Ernestina Godoy Ramos sostuvo que el presunto narcotraficante sería procesado en territorio nacional pese a la petición estadounidense.

“Vamos a juzgarlo aquí en el País”, declaró, quien señaló que existían otras órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar contra Meza Flores.

Un día después, la dependencia emitió un comunicado que matizó la postura de su titular y dejó abierta la posibilidad de la extradición.

En ese documento, la FGR confirmó que Estados Unidos presentó una solicitud de extradición originada en la Corte Federal para el Distrito de Columbia, por delitos relacionados con asociación delictuosa, narcotráfico y armas de fuego.

“No obstante, el procedimiento y las formalidades a que se refiere el tratado bilateral de la materia, así como los tiempos diplomáticos, serán los que determinarán la viabilidad de su extradición", precisó la institución en el comunicado del 24 de noviembre.

La dependencia añadió que Meza Flores permanecerá bajo custodia de las autoridades mexicanas mientras se determina su situación jurídica.