Presidenta recuerda que desde el inicio había decidido ceder su boleto del Mundial 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que su ausencia en el partido inaugural del Mundial 2026, celebrado en el Estadio Ciudad de México, lo había decidido desde el inicio, cuando acordó ceder el boleto que le correspondía a una joven aficionada, al considerar que el precio de las entradas —que alcanzaron hasta 120 mil pesos— resulta inaccesible para la mayoría de los mexicanos.

Aclaró que su decisión no obedeció a razones de seguridad ni a las protestas registradas en la Ciudad de México, sino a una postura tomada desde el momento en que recibió la invitación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación.

“Desde el principio dije que no iba a ir al estadio y que el boleto que me tocaba se lo iba a dar a una joven a través del concurso que se hizo de dominar. Los boletos del estadio son muy caros, no sé cuánto costaban, 120 mil, 80 mil pesos, entonces es muy poca la gente que puede pagar un boleto con ese monto”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo informó que el boleto fue entregado a Yolett Cervantes Cuaquehua, joven originaria de la comunidad El Carril, en Tlaquilpa, Veracruz, quien resultó ganadora del concurso organizado por el Gobierno federal.

“Hay gente que lo puede pagar y qué bueno que fue al estadio, pero creo que como Presidenta mejor le doy el lugar a una persona que no hubiera podido asistir, que ama el futbol, particularmente una joven”, afirmó.

En lugar de asistir al encuentro, la Presidenta de la República siguió la ceremonia inaugural y el partido desde el Deportivo Hermanos Galeana, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, donde convivió con aficionados que acudieron a una de las sedes públicas habilitadas por el Gobierno federal para la transmisión del evento.

Precisó que comunicó su decisión directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la visita de éste a México para la entrega formal del boleto.

“El día que vino Gianni Infantino, la primera vez a entregarme el boleto, le dije: de una vez le digo, no voy a ir al estadio, lo voy a dar a la joven. Es una decisión y tiene que ver con la visión que tenemos del Gobierno”, señaló.

En otro tema, Sheinbaum Pardo desmintió las versiones que señalaban que la actriz Salma Hayek asistió a la inauguración del Mundial como representante del Gobierno de México.

Aclaró que la participación de la actriz veracruzana respondió a una invitación directa de la FIFA y no a una designación gubernamental.

“Fue una invitada de la FIFA, no iba con la representación de la Presidenta. Fue una invitación de la FIFA, no es que hubiera representación de los estados o de los gobiernos”, explicó.

Además defendió la presencia de Hayek en la ceremonia y la destacó como una de las mexicanas con mayor proyección internacional, al señalar que la película sobre Frida Kahlo que protagonizó contribuyó a difundir la obra de la pintora en el mundo.

“No fue el Presidente Trump, no fue el Primer Ministro Carney. Fue una decisión de la FIFA de quién puede representar a los países y Salma Hayek representa muy bien a México”, asentó.