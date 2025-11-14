Presidenta respalda lo dicho por Marco Rubio, que EU no enviará tropas a México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no habrá intervención militar estadounidense en México, luego de que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negara que el Gobierno contemple el envío de tropas para combatir a grupos criminales.

”Cualquier intervención de Estados Unidos queda descartada. Hay un entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos para los temas de seguridad, en donde se garantiza la soberanía, la integralidad (sic) de nuestro territorio y la colaboración y la cooperación sin subordinación”, comentó.

Sostuvo que, aunque persisten algunas voces internas que piden la incursión de fuerzas estadounidenses, su Gobierno mantiene una postura firme en defensa de la soberanía nacional.

Señaló que la coordinación bilateral se centra en intercambio de información, tecnología y acciones conjuntas, pero nunca en operaciones extranjeras dentro del territorio mexicano.

”Aunque hay todavía personas que la piden aquí en México, en una visión muy poco patriota y más bien de intervencionismo buscando la injerencia del exterior, pues queda claro lo que hemos venido planteando”, afirmó.

Rubio calificó como “excelente” la cooperación anticrimen con México.

Además, descartó que Estados Unidos vaya a desplegar tropas en territorio mexicano, incluso ante hechos como el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Rubio aseguró que el apoyo de su país se limita a equipo, capacitación e inteligencia, únicamente si México lo solicita, reiterando que no habrá acciones unilaterales ni militares.