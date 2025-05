Presidenta Sheinbaum defiende participación de Marina del Pilar en mesas de seguridad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no había motivos para que la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien el Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa -a ella y a su esposo, Carlos Torres Torres-, no participara en las mesas de seguridad como lo solicitó Lizbeth Mata Lozano, dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina Sheinbaum Pardo recordó que no había información respecto a la cancelación de la visa a Ávila Olmeda y a su esposo, más allá de lo que la Gobernadora había dado a conocer, porque, según la Presidenta, se trataba de un asunto privado, tal como se lo informó la Embajada de Estados Unidos en México.

“¿Y por qué?, ¿y por qué?, ¿qué argumento tienen? Lo que sabemos es lo que ella informa de que le fue retirada la visa, y que la Embajada de Estados Unidos dice, a ver, todo lo que tiene que ver con las visas es un asunto privado”, enfatizó.

“No es que no nos quieran dar la información, sino que ellos tienen una regla sobre el tema del visado, en donde dicen, a ver, ese tema no se comparte porque es un asunto privado, eso es todo lo que sabemos”, insistió Sheinbaum Pardo.

Asimismo, cuestionó que “estos que entregaron al País, que permitieron la injerencia, entonces ahora sí este que Marina no participe en las mesas de seguridad, ¿qué argumento tienen? Ninguno”.

Agregó que ningún otro Mandatario estatal o político mexicano le había informado sobre el retiro de la visa estadounidense, y precisó que el Gobierno de Estados Unidos no daría más información al respecto.

“No y no lo van a informar por este tema, o sea, el comunicado de la Embajada de Estados Unidos dice, el tema de las visas es un tema privado, entonces no es algo que tenga que ver con, así lo tienen ellos en su regla, entonces no, no tendrían por qué, según ellos, ahora si es un tema político, si es un tema de otro tipo, bueno pues tendrían que informarlo, ¿verdad?”, sostuvo.