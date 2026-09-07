$!Presidente SCJN defiende autonomía judicial y cancela seguros ante Sheinbaum

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, rindió su primer informe de labores en una ceremonia realizada en la sede de la SCJN a la que asistió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y en la que anunció la cancelación de los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada para mandos medios y superiores. Durante un discurso de 43 minutos, Aguilar Ortiz insistió en siete ocasiones en la autonomía del Poder Judicial de la Federación, en tres en su independencia y en otras tres en su eficiencia. Afirmó que el año de trabajo sirvió para despejar dudas y que el Poder Judicial funciona y trabaja para entregar los resultados que demanda el pueblo, además de sostener que la institución recuperó su sensibilidad y una visión humanista sin dejar de ser una instancia técnica. El eje central del mensaje fue la respuesta a los señalamientos de quienes cuestionan la independencia del tribunal frente al Poder Ejecutivo Federal, el incremento del rezago en la resolución de asuntos y la persistencia de gastos administrativos.

En ocho ocasiones sostuvo que la impartición de justicia ya cambió y que se terminaron las prácticas en las que los asuntos se admitían para guardarse en los cajones del escritorio o se utilizaba al máximo tribunal para retrasar expedientes en favor de intereses personales. “Eliminamos y nos mantendremos sin el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada”, declaró Aguilar Ortiz, quien fue interrumpido con aplausos de la Mandataria nacional y de los invitados. “Quiero ser enfático: se acabaron los privilegios”, agregó. El anuncio respondió a los cuestionamientos que la Presidenta formuló el 19 de agosto, cuando criticó la existencia de esas pólizas y señaló que algo ocurre cuando los ministros ingresan al edificio de la SCJN. Días después, el Ministro Presidente había afirmado que la decisión permanecía en suspenso hasta que se resolviera el aumento de presupuesto solicitado. En materia de resultados, Aguilar Ortiz informó que en el primer año de la nueva integración ingresaron 15 mil 51 expedientes jurisdiccionales, incluido el rezago heredado de la anterior conformación del tribunal, de los cuales se resolvieron 13 mil 231 asuntos: 2 mil 640 por el pleno y 10 mil 591 mediante acuerdo. La cifra equivale al 88 por ciento de los ingresos totales, según los datos expuestos en el informe. El Ministro Presidente sostuvo que sin el rezago recibido se habría logrado un equilibrio entre ingresos y egresos, y rechazó que existan rezago o ineficiencia. El discurso incluyó también un llamado al sector económico, ante la incertidumbre jurídica que empresarios han señalado como factor de riesgo para la inversión.

Aguilar Ortiz afirmó que los sectores políticos, económicos y sociales pueden contar con el nuevo Poder Judicial, al que describió como un poder que resuelve con rigor y ofrece certidumbre para invertir, innovar y consolidar el estado de derecho. Reconoció que la transformación del Poder Judicial no ocurre de un día para otro ni se agota con la aprobación de nuevas reglas o la renovación de sus integrantes, y admitió que persisten resistencias, actitudes y formas de impartir justicia con reminiscencias del pasado. Al concluir su intervención, la Presidenta de la República lo saludó con un abrazo. A la ceremonia, celebrada tras 163 sesiones de la SCJN desde el 1 de septiembre de 2025, acudieron la titular del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya García; el titular del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano; el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García; el Presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda; el Presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, así como los titulares de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional.