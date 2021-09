Presidentes de Uruguay y Paraguay critican a Maduro; en Twitter le dicen ‘lárgate de México’

El Presidente de Paraguay , Mario Abdo Benítez , advirtió este sábado que su participación en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) , no representa un reconocimiento al Mandatario de Venezuela , Nicolás Maduro Moros .

Por su parte, Luis Lacalle Pou, Presidente de la República Oriental del Uruguay, alertó por la situación que se vive en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Asimismo, aclaró qué su participación en la Cumbre no significa que su gobierno sea complaciente con lo que sucede en otros países de la región.

”Decía el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador en sus palabras, algo que compartimos desde nuestro país que es la autodeterminación y la no intervención, pero uno de los elementos que impulsa y que es plataforma de la CELAC es la democracia y la democracia es el mejor sistema que los individuos tienen para ser libres, el estado más puro de una persona más pura es la libertad”, dijo Lacalle Pou.

”Y por eso participar en este foro no significa ser complaciente señor Presidente y por supuesto con el respeto debido cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes”, agregó el mandatario uruguayo.