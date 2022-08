Presión de EU y Canadá por energía es ‘asunto político’, dice AMLO; revisará con Blinken el T-MEC

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las presiones en materia energética con los gobiernos estadounidense y canadiense, son un asunto político.

Asimismo, adelantó que revisarán con Antony John Blinken, titular del Departamento de Estado de EE.UU., el tema del T-MEC.

“Yo pienso que sí [se revisará lo del T-MEC con Antony Blinken durante su visita a México en septiembre del presente año], porque nosotros consideramos que no es un asunto técnico, es un asunto político. Llevamos muy buena relación en lo económico, por eso digo que es un asunto político”, adelantó el político tabasqueño.

“También entendemos de que hay elecciones en noviembre en Estados Unidos y, como suele pasar en todo el mundo, en vísperas de las elecciones hay excesos, se desbordan las pasiones”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

CONSULTAS CON EU POR T-MEC, NO DEBEN GENERAR PÁNICO, NI ALARMA EN LA SOCIEDAD, INDICA CLOUTHIER

Tatiana Clouthier Carrillo, titular de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, afirmó, el 23 de agosto del 2022, que las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá, en el marco del T-MEC, por desacuerdos con la política energética de México, no deben generar pánico ni alarma en la sociedad.

“Es un mecanismo, no implica pánico, ni pavor, no se crean escenarios catastróficos en donde abro una puerta y me tiro al piso, es un mecanismo para resolver diferencias, es cuando adultos capaces, y que son socios, entienden que tienen un mecanismo de comercio que nos conviene”, explicó la funcionaria federal.

En la Secretaría de Economía informaron que el diálogo comenzó, también el 23 de agosto del 2022, encabezado por Orlando Pérez Gárate, director general de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de dicha institución, el cual se realizó en carácter privado, por lo cual no hubo un pronunciamiento oficial.

Al respecto, Clouthier Carrillo precisó que las consultas pueden extenderse hasta 75 días y no constituyen un mecanismo contencioso. Asimismo, explicó que dicho periodo ayuda para llegar a una conciliación, antes de que se entre a la etapa de posibles sanciones por violaciones al T-MEC.

“En la consulta nos sentamos y decimos: ‘¿qué te está doliendo?, ¿cuál es el tema que quieres resolver?’, y con eso buscamos una solución antes de entrar a un mecanismo contencioso”, insistió la funcionaria federal, quien también dijo que durante los dos años que lleva el T-MEC se promovió cuatro veces el mecanismo de consultas.

El primero de ellos ocurrió entre Estados Unidos y Canadá por el comercio de lácteos y derivados. Posteriormente fue entre canadienses y estadounidense, por el intercambio de paneles solares. El tercer proceso de consulta iniciado bajo el T-MEC desde su creación, fue entre México y el Gobierno canadiense en contra de EE.UU., por las reglas de origen en el sector automotriz, del cual aún se siguen revisando por un panel.

“No fuimos capaces de ponernos de acuerdo en el tema de las consultas y entonces pasamos al proceso contencioso que se llama panel y que ahorita estamos con Estados Unidos en el tema de reglas de origen y esto se resolverá de qué manera si nos beneficiara o no o tendremos una razón o no para finales del mes de noviembre”, comentó Clouthier Carrillo, quien finalizó afirmando que el mecanismo de respuesta rápida laboral es una novedad del T-MEC, ello con respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).