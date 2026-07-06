Presume nuevo secretario del Bienestar de Sinaloa reloj de 201 mil pesos

En la publicación, que en sus primeras tres horas superó las 20 mil reproducciones, García Orozco difundió una fotografía del funcionario sinaloense en un festejo privado con el reloj en la muñeca izquierda, junto con una imagen de Barrón Aguayo abrazado de Rocha Moya durante la campaña de 2021 y capturas del sitio de Cartier con el precio del modelo, uno de los primeros relojes de pulsera de la historia, creado en 1904 para el aviador brasileño Alberto Santos Dumont.

El periodista Jorge García Orozco, colaborador del medio digital EmeEquis, exhibió el 6 de julio de 2026, en la red social X, a Francisco Javier “Frankie” Barrón Aguayo, nuevo secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) del Gobierno de Sinaloa, portando un reloj Santos de Cartier en versión negra cuyo precio en el sitio oficial de la firma francesa en México asciende a 201 mil pesos, IVA incluido. El comunicador contrastó el lujo del funcionario con lo que calificó como una fortuna “inexplicable”, equiparable, dijo, al paradero desconocido del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Barrón Aguayo fue designado titular de la Sebides el 27 de junio de 2026 por la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, en relevo de Omar Alejandro López Campos, quien renunció al cargo para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la definición de la coordinación estatal para los comicios de 2027. Antes de asumir la titularidad, el funcionario se desempeñaba desde el 2 de febrero de 2026 como subsecretario de Desarrollo Sustentable de la misma dependencia.

Los señalamientos contra el nuevo secretario no se limitan al reloj de lujo. Diversos reportes periodísticos lo identifican como ahijado político de Rocha Moya y como presunto socio de los hijos del mandatario estatal en la empresa Chocosa. De acuerdo con sus propias declaraciones patrimoniales, Barrón Aguayo compró una casa a Rubén Rocha Ruiz, hijo del gobernador con licencia, por un millón de pesos, y adquirió otra propiedad en 2021 por 4 millones 600 mil pesos a la constructora HouseSin, propiedad del ex secretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, quien se entregó voluntariamente a las autoridades de EU el 15 de mayo de 2026.

La exhibición del funcionario ocurrió en medio de la crisis política e institucional que atraviesa Sinaloa desde el 29 de abril de 2026, cuando la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos formales contra Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios y ex funcionarios sinaloenses en el expediente S9 23 Cr. 180, ante la jueza federal Katherine Polk Failla, por presuntos vínculos con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”. Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armamento, con penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.

El nuevo titular de la Sebides ha ganado protagonismo en el arranque de julio: el 1 de julio de 2026 asumió la representación personal de la gobernadora Bonilla Valverde -ausente por el nacimiento de su hija-, en la entrega de 96 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en Los Mochis, evento enlazado a la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.