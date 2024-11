Presupuesto para cuidados prevé recortes en 2025, pese a promesa de Sheinbaum de priorizar la creación de un sistema nacional

La especialista subrayó que en el PPEF “no se dispusieron recursos adicionales para la puesta en marcha de la Secretaría de las Mujeres (que coordinará el SNC cuando este sea formalmente creado), ni para el sistema, y aunque se incluye la Pensión Mujeres Bienestar, esta no redistribuye las labores de cuidado y no libera el tiempo de las personas cuidadoras”.

Por ello, expresó que para el presupuesto del próximo año las autoridades “deben ser cuidadosas con las políticas que se apliquen, ante la tentación de siempre dar transferencias directas, porque eso no necesariamente implica cerrar brechas, e incluso, pueden profundizar la carga de cuidados por no estar diseñadas con perspectiva de género”.



Sistema Nacional de Cuidados: ‘una discusión como la del huevo y la gallina’

La directora de Oxfam México, Alexandra Haas, señaló que las autoridades tendrían que considerar “una bolsa de la cual pudieran salir recursos para la instrumentación de políticas de cuidados, pero el problema es que actualmente lo vemos para cosas muy específica, pero no para la totalidad de un sistema que tendría que estar”.

Sin embargo, apuntó que actualmente no se ha aprobado alguna ley que cree formalmente el SNC, lo que se usa como justificación para que no se destinen recursos específicos a los cuidados, lo que ha enfrascado a este proyecto en “una discusión que es como la del huevo y la gallina, porque no se ha aprobado su conformación por falta de presupuesto, y este no se etiqueta ante la inexistencia del sistema”.

Ante esto, indicó que “la posición desde Oxfam es que la disponibilidad de recursos solamente puede provenir de una reforma fiscal, porque en este momento no hay espacio fiscal, sigue habiendo déficit a pesar de los recortes y de seguir así vamos a continuar con la lógica de disminución presupuestaria”.