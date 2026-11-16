MÉXICO._ El Presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, informó que entre los temas a deliberar, discutir y, en su caso, aprobar la próxima semana en la Cámara de Diputados destacan reformas en materia de medio ambiente y bienestar animal, y así continuar con la agenda legislativa de casi 30 puntos, de los cuales “ya hemos agotado un 70 por ciento de ellos”.

“Vamos a trabajar toda esta semana de manera semipresencial, pero con la misma productividad que lo hemos hecho durante el periodo de sesiones. Esto fue por acuerdo parlamentario de todas las fuerzas políticas”, precisó.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, el también coordinador de Morena explicó que esta semana, se discutirán tres reformas muy importantes que tiene a su cargo la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La primera, agregó, se refiere a una reforma integral a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuyo objeto es fortalecer las capacidades institucionales del Estado para prevenir el deterioro ambiental, conservar la biodiversidad, restaurar ecosistemas y garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Además, una propuesta de modificaciones en materia de expedición de certificados de libre deforestación, que incorpora atribuciones a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que permita o pueda emitir el certificado de libre deforestación.

Lo anterior, añadió, a fin de acreditar que una poligonal determinada se encuentra fuera de terrenos forestales, o bien en un terreno forestal que este cuente con la autorización de cambio de uso de suelo de forma legal. Con ello, se busca fortalecer la política ambiental del Estado mexicano.

El Diputado Ricardo Monreal dijo que también está prevista la expedición de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

“Recuerden que esta es una ley con la que nos comprometimos que después del Presupuesto habríamos de deliberar y aprobar; estoy buscando poderla aprobar por consenso”.

Aclaró que la Ley de Bienestar Animal es un compromiso de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y de Morena al modificar la Constitución y busca establecer un piso mínimo de protección animal para todo el País.

Asimismo, dio a conocer que esta semana se recibió una iniciativa que será turnada a la Comisión de Cultura y Cinematografía, la cual modifica la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y es “una iniciativa muy importante para la preservación de nuestra cultura y de nuestras áreas históricas”.