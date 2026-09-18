Prevé Sheinbaum concluir Tren México-Querétaro en el segundo semestre de 2027

QUERÉTARO._ La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció en Querétaro que se estima que en el segundo semestre de 2027 esté concluido el Tren Ciudad de México-Querétaro, el cual además tendrá conectividad con Guadalajara y Nuevo Laredo, esto como parte de la recuperación de los trenes de pasajeros que enarbola la Cuarta Transformación.

“Querétaro fue siempre un centro de ferrocarriles, y luego los privatizaron y se abandonó, y ahora estamos recuperando el ferrocarril. Imagínense, para ir a la Ciudad de México, que luego está bien atascada la carretera, pues ahora se va a poder ir en tren a partir, espero, del segundo semestre de 2027, a lo mejor en un año ya estamos terminando una parte del ferrocarril o todo, del tren, rápido, sin problemas, a gusto, va uno leyendo”, dijo.

“Llega a la Ciudad, a la estación Buenavista, ahí puede tomar el Metro, puede tomar el Metrobús o cualquier otra forma de transporte para realizar sus actividades. Y en la noche se regresa en el tren. Es una forma de transporte, de movilidad, que se está rescatando en todo el mundo y México no es la excepción, el Tren México-Querétaro”, informó desde el Centro de Congresos.

A través de un comunicado, la Mandataria destacó que luchar por la soberanía y la independencia es luchar por México y por el futuro de las familias mexicanas; por ello, aseguró que continuará defendiendo estos principios para avanzar en la justicia social, que en Querétaro se traduce en 667 mil 62 personas que reciben alguno de los Programas para el Bienestar.

“Nunca olvidemos, nunca, que la soberanía y la independencia vino del sacrificio de muchas mexicanas y mexicanos, que luchar por la soberanía y la independencia es luchar por México, luchar por nuestras familias, luchar por el presente y luchar por el futuro y eso hacemos, defender la soberanía y seguir avanzando en la justicia social que tanto requiere el pueblo de México”, aseguró.

Sheinbaum Pardo recordó que durante 36 años unos cuantos se apoderaron del Gobierno, pero en 2018 con la Cuarta Transformación de la vida pública de México llegaron los gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que incrementaron el salario mínimo sin que hubiera inflación, se registra récord de Inversión Extranjera Directa y los Programas para el Bienestar benefician a 42 millones de personas en todo el País.

Informó que en Querétaro reciben la Pensión para Adultos Mayores 225 mil 563 beneficiarios; la Pensión para Personas con Discapacidad 21 mil 958 beneficiarios; la Pensión Mujeres Bienestar 62 mil 86 mujeres de 60 a 64 años; Jóvenes Construyendo el Futuro 9 mil 168 beneficiarios; la Beca para Educación Media Superior 71 mil 349 estudiantes; la Beca Rita Cetina para secundaria 95 mil 670 jóvenes; mientras que el apoyo de útiles y uniformes en primaria 121 mil 75 niños y niñas.

En el campo, se otorga Producción para el Bienestar a 16 mil 582 campesinos; Fertilizantes Gratuitos a 17 mil personas; Leche para el Bienestar a 81 mil niñas y niños y La Escuela es Nuestra a 859 primarias y secundarias, así como a 78 preparatorias.

“¿Por qué se puede hacer esto? Por dos razones: una porque nosotros creemos que el recurso de los impuestos hay que regresarlo al pueblo, hay que regresarlo a la gente a través de los Programas del Bienestar. La otra porque no hay corrupción, porque si hubiera corrupción no habría dinero para los Programas para el Bienestar y es un billón de pesos”, agregó.

Asimismo, se realiza la ampliación de la carretera San Juan del Río-Querétaro, se construyen caminos artesanales; se entregan recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a 176 comunidades; se edifican 50 mil viviendas y 120 mil familias se beneficiaron con la reestructuración de créditos impagables con Vivienda para el Bienestar; y se pusieron en operación 21 centros LIBRE para las mujeres.