Prevén formación de nuevo ciclón en el Pacífico mexicano

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió el 5 de octubre de 2026 que una amplia zona de baja presión situada cerca del Golfo de Tehuantepec registró 60 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico durante esa semana, mientras el huracán “Rachel” se alejó de las costas mexicanas en el Océano Pacífico.

El sistema cercano al Golfo de Tehuantepec generó chubascos y tormentas eléctricas desorganizados, según detalló el organismo estadounidense en un aviso.

“Las condiciones ambientales parecen favorables para un desarrollo gradual, y se espera que se forme una depresión tropical en los próximos días mientras el sistema se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste o noroeste”, indicó el NHC.

De concretarse ese desarrollo, el ciclón del Pacífico recibiría el nombre de “Simon”, según la lista de nomenclatura vigente para la temporada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán “Rachel”, con categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, continuó su desplazamiento hacia el oeste y se alejó del litoral mexicano en el Pacífico.

La trayectoria prevista para la zona de baja presión, con movimiento lento hacia el oeste-noroeste o noroeste, mantendría su circulación en las proximidades del litoral del Pacífico sur mexicano durante los días posteriores al 5 de octubre de 2026.

El NHC también vigiló en paralelo una vaguada de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México, con 60 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico y posibilidad de formar una depresión tropical a mediados de la misma semana.