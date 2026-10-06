Prevén que ‘Rachel’ gire en el Pacífico y de nuevo apunte hacia Baja California

El huracán Rachel, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localizó la madrugada de este 6 de octubre a 945 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de hasta 170 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el oeste a 13 kilómetros por hora, según el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

Por su distancia respecto a la costa y por su desplazamiento actual, el sistema había dejado de generar lluvias sobre territorio mexicano y no representaba peligro para el País.

Pero ahora está previsto un giro en su trayectoria. Entre el 6 y el 8 de octubre, Rachel continuará desplazándose principalmente hacia el oeste, cada vez más lejos de las costas de Baja California, con un debilitamiento gradual: el 7 de octubre podría conservar la categoría 1, y para el día 8 descendería a tormenta tropical.

Para las 00:00 horas del 9 de octubre de 2026, el SMN ubicó al sistema a mil 210 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur. El día 10 de octubre ocurriría el cambio de dirección, que para el día 11 colocaría al ciclón en desplazamiento hacia la península de Baja California, a unos 450 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia.

Ese retorno no equivale a un pronóstico de impacto. Para el momento del giro, el SMN perfila a Rachel como un ciclón postropical o una baja remanente, con vientos sostenidos cercanos a 65 kilómetros por hora.

Ninguna trayectoria oficial anticipa que el centro del sistema toque territorio nacional.

Rachel se formó como tormenta tropical frente al Pacífico mexicano la noche del 27 de septiembre y se desplazó en paralelo a la costa suroeste del País. Alcanzó la categoría 1 el 30 de septiembre, frente a Cabo Corrientes, Jalisco, y escaló a categoría 3 el 1 de octubre, cuando su centro se ubicó a 390 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de 240 kilómetros por hora.

Durante esa fase, la circulación del ciclón originó lluvias intensas en el sur de Baja California Sur y en el centro y sur de Sinaloa, así como oleaje de entre cuatro y seis metros en costas de Baja California Sur y de tres a cuatro metros en litorales de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

La Secretaría de Marina mantuvo cerrados varios puertos del Pacífico a embarcaciones menores y mayores por las rachas de viento y las precipitaciones.

Rachel es el ciclón número 17 de la temporada 2026 en el Pacífico, que se ha caracterizado por una actividad superior a la habitual.

El sistema se formó días después del huracán Polo, que tocó tierra en Baja California Sur el 29 de septiembre como categoría 2 y posteriormente impactó Sonora con menor intensidad, donde dejó inundaciones y daños materiales.

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, señaló que las trayectorias de ambos fenómenos no resultan atípicas para esta época del año.

“Históricamente, en septiembre y octubre, los ciclones llegan a recurvar hacia Baja California Sur y hacia Sinaloa; es una condición meteorológica que pasa durante estos meses”, precisó.

La evolución del sistema durante los próximos días determinará si conserva características de huracán, tormenta tropical o remanente al momento de recurvar.

Cualquier modificación en las condiciones atmosféricas podría generar ajustes en la trayectoria prevista, por lo que la Conagua y el SMN pidieron a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y a las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

En paralelo, el Pacífico mexicano registra otro sistema en vigilancia: la probabilidad de formación del ciclón Simon subió a 90 por ciento frente a las costas del País este 6 de octubre.