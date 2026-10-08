Prevén que Simon alcance la categoría 4 de huracán, pero pegaría en Sinaloa en nivel 1

La tormenta tropical Simon alcanzará la fuerza de un huracán de categoría 4 para el mediodía del sábado, pero se prevé que pueda tocar tierra en el sur de Sinaloa en categoría 1.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ubicó a la tormenta tropical durante la mañana de este jueves a 310 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 4115 kilómetros al sur-surestes de Manzanillo, Colima.

El reporte de las 6:00 horas expone que mantiene vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de hasta 100 kilómetros por hora.

“La tormenta tropical Simon continúa frente a las costas del Pacífico sur mexicano, genera lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales en el occidente y sur del país, además de vientos fuertes y oleaje elevado”, advirtió.

Por ahora, genera lluvias puntuales torrenciales sobre Guerrero, lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes sobre Michoacán.

Se prevé que a la medianoche de este jueves ya alcance el nivel de huracán categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 170 kilómetros por hora a 320 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, en Michoacán.

Su evolución indica que continuaría su fortalecimiento hasta el sábado al mediodía, donde alcanzaría la categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora y rachas de hasta 260 kilómetros por hora, ubicándose a 14o kilómetros al suroeste de Colima.

Aunque se prevé que pierda fuerza, en los primeros minutos del martes, degradado a categoría 1, estaría a 55 kilómetros al noroeste de San Blas, Nayarit, y a 115 kilómetros al sur-sureste de Escuinapa, Sinaloa, donde hasta el momento está previsto que toque tierra.