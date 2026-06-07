PRI arrasa en Coahuila, pero Morena denuncia fraude, detenciones y compra de votos

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se proclamó ganador de las 16 diputaciones locales en disputa en la jornada electoral celebrada este 7 de junio de 2026 en Coahuila, en la que los ciudadanos eligieron a ese mismo número de los 25 integrantes del Congreso estatal. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por denuncias de Morena y el Partido del Trabajo (PT) respecto a compra y coacción del voto, así como por la detención arbitraria de diputados federales morenistas a manos de la Policía Estatal.

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, celebró los resultados como un “carro completo” y aseguró que la victoria se consiguió “con una ventaja clara en todo el estado”. “Las familias coahuilenses tienen claro que el PRI sabe cumplir, sabe ganar y sabe gobernar. ¡Barrimos a los narcopolíticos de Morena!”, declaró Moreno Cárdenas en un mensaje dirigido a la militancia priista. El dirigente nacional del tricolor aprovechó la ocasión para proyectar sus ambiciones hacia 2027: “el 6 de junio de 2027 nos vemos en las urnas para votar y sacar del gobierno a los narcopolíticos de Morena”, afirmó. Moreno Cárdenas también reconoció la gestión del gobernador Manuel Jiménez Salinas, a quien calificó como “un priista ejemplar” por sus resultados en economía, seguridad y generación de empleos.

A las 18:00 horas de este 7 de junio de 2026 concluyó la votación en la mayoría de las 4 mil 275 casillas instaladas en Coahuila. Las ubicadas en los municipios fronterizos de Acuña, Jiménez, Piedras Negras, Guerrero e Hidalgo cerraron una hora antes debido a la diferencia de huso horario. El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) anunció que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) comenzaría a operar a partir de las 18:30 horas, con los primeros datos provenientes precisamente de esas demarcaciones fronterizas. El PREP permanecerá activo hasta las 18:30 horas del 8 de junio de 2026, o hasta que se alcance la captura del 100 por ciento de las actas previstas.

En tanto, Morena y el PT emitieron el comunicado conjunto 057/2026, en el que documentaron lo que describieron como una operación sistemática de compra y coacción del voto articulada por operadores del PRI. Según las denuncias, se distribuyeron códigos QR de manera individual a ciudadanos, quienes habrían sido coaccionados para fotografiar dichos códigos junto a su boleta electoral como mecanismo de verificación del sufragio a favor del tricolor. Los dominios vinculados a ese esquema fueron identificados como torreon2026.mx, plrsc.net y rcs26.net, registrados con una dirección en Saltillo, Coahuila. Morena señaló que este mismo modus operandi fue denunciado durante la elección municipal de Durango de 2025.

El senador Luis Fernando Salazar, de Morena, denunció públicamente que legisladores federales de su partido fueron hostigados y retenidos brevemente por elementos de la Policía Estatal en Monclova y en Torreón la víspera de la jornada. “No pueden detener de manera arbitraria, sé que ocurrió con algunos diputados federales”, expresó Salazar tras emitir su voto. Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, advirtió con preocupación que diputados federales de Morena y simpatizantes del movimiento “fueron privados de su libertad de manera ilegal” entre el 6 y el 7 de junio de 2026. “Estos actos afectan en forma grave el desarrollo democrático y podrían constituir un intento por alterar el proceso electoral para la renovación del Congreso local”, señaló Monreal Ávila, quien exigió “respeto irrestricto a la ley, a los derechos de las personas involucradas y a la voluntad ciudadana”. Morena señaló como responsable de esa operación policial a Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

El gobernador Manuel Jiménez Salinas minimizó las acusaciones y sostuvo que las situaciones reportadas obedecieron a conductas como alteraciones al orden público, acoso o actos de intimidación por parte de los propios morenistas, y aseguró que las instituciones actuaron conforme a la ley. “Ha habido algo de mal información porque ha habido pequeñas situaciones a lo largo de la campaña y algunas de esas situaciones ha tenido que ver con el alterar el orden público, acosar gente o intimidar, pero esto es una tierra de ley, aquí respetando las instituciones”, afirmó Jiménez Salinas, quien remitió los detalles específicos de los casos a la Fiscalía estatal para no interferir en las investigaciones en curso.

Morena presentó las denuncias correspondientes ante el IEC y anunció que las ampliaría ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar el origen de los recursos utilizados en los supuestos mecanismos de compra de votos.