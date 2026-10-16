PRI Baja California acusa a Marina del Pilar de abandonar funciones por evento de Morena

TIJUANA.- El Partido Revolucionario Institucional en Baja California presentó una denuncia contra la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por su asistencia al festejo por el 15 aniversario de Morena, en la Ciudad de México.
El Instituto político considera que su participación en un evento partidista durante un día hábil podría contravenir la normativa electoral, así lo reflexionó el representante propietario del PRI ante el Consejo del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Joel Blas Ramos.
Comentó que la denuncia fue presentada este 13 de octubre ante el IEEBC, en la cual el partido tricolor solicitó iniciar un procedimiento sancionador para que se investiguen los hechos al asegurar que según la jurisprudencia los representantes populares no pueden acudir a eventos partidistas en un día hábil.
“Primero, la jurisprudencia, la legislación y obviamente algunas sentencias de la Sala Superior han determinado que si bien es cierto, los representantes populares sí tienen derecho a acudir a eventos partidistas, no lo pueden hacer en día hábil”, afirmó el representante del PRI.
Vulnera principio de imparcialidad
Uno de los argumentos centrales de la denuncia es la presunta vulneración del principio de imparcialidad que deben observar los servidores públicos.
El representante priista señaló que la tesis electoral L/2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece restricciones para que funcionarios con responsabilidades permanentes acudan a actos partidistas durante días hábiles.
“Tiene una investidura total y permanente hasta que finalice su mandato. Entonces, haber acudido en un día hábil ya por sí misma eso es una infracción electoralmente a la equidad de la contienda” expresó Blas Ramos.
Sostuvo que corresponde a las autoridades electorales investigar los hechos y determinar si existen elementos para acreditar alguna infracción. La presentación de la denuncia, por sí misma, no implica que se haya comprobado una conducta ilegal.
Además, Blas pidió esclarecer si fue utilizado recurso público para el traslado de la Mandataria estatal a la capital del País, quién cubrió los gastos del viaje y si se utilizaron vehículos o aeronaves oficiales, así como personal de apoyo del Gobierno de Baja California.
La investigación deberá establecer las circunstancias de la asistencia de la Gobernadora, la naturaleza del evento y, en su caso, si se destinaron recursos públicos a una actividad partidista.