PRI Baja California acusa a Marina del Pilar de abandonar funciones por evento de Morena

TIJUANA.- El Partido Revolucionario Institucional en Baja California presentó una denuncia contra la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por su asistencia al festejo por el 15 aniversario de Morena, en la Ciudad de México.

El Instituto político considera que su participación en un evento partidista durante un día hábil podría contravenir la normativa electoral, así lo reflexionó el representante propietario del PRI ante el Consejo del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Joel Blas Ramos.

Comentó que la denuncia fue presentada este 13 de octubre ante el IEEBC, en la cual el partido tricolor solicitó iniciar un procedimiento sancionador para que se investiguen los hechos al asegurar que según la jurisprudencia los representantes populares no pueden acudir a eventos partidistas en un día hábil.

“Primero, la jurisprudencia, la legislación y obviamente algunas sentencias de la Sala Superior han determinado que si bien es cierto, los representantes populares sí tienen derecho a acudir a eventos partidistas, no lo pueden hacer en día hábil”, afirmó el representante del PRI.