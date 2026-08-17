PRI de Tabasco denuncia a Andy López Beltrán ante el INE

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó este lunes una denuncia formal ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tabasco contra Andrés Manuel López Beltrán y Morena, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña.

Esta denuncia ocurre tras los recorridos territoriales que realiza en municipios que integran el Distrito 06, que integran los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

En la denuncia se acusa que López Beltrán inició una estrategia sistemática de posicionamiento electoral antes de los tiempos legales, luego de anunciar su intención de buscar una candidatura a diputado federal.

El PRI asegura que los recorridos de López Beltrán no se tratan de simples recorridos partidistas, sino de una estrategia territorial para posicionarse frente al electorado.

López Beltrán y sus recorridos

La denuncia señala que desde el pasado 2 de agosto, López Beltrán anunció una gira casa por casa para recorrer las 170 secciones electorales del Distrito 06.

La oposición afirma que los recorridos buscan posicionar la imagen pública de López Beltrán antes de los tiempos establecidos por la legislación electoral.

El hijo de López Obrador ya dio a conocer su intención de competir por una diputación federal por Distrito 6 de Tabasco.

El 2 de agosto informó el arranque del recorrido por las 170 secciones electorales del distrito, integrado por los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa. Durante la primera jornada visitó comunidades de esas demarcaciones para dialogar con habitantes e informar sobre su proyecto.