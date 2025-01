PRI nacional se deslinda de ex Diputada, hermana de ‘La Morsa’, pero ‘Alito’ le dio cargo en 2020

El Comité Directivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional se deslindó de la ex Diputada local en Sinaloa, María Eugenia Medina Miyazaki, hermana de Joel Medina Miyazaki, “La Morsa”, presunto colaborador de Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” y líder de una facción del Cártel de Sinaloa, quien fue detenido en la Ciudad de México.

El PRI exigió la estricta aplicación de la ley. Asimismo, informó que la ex Diputada local no era militante de dicho partido, y, por el contrario, se había desempeñado como funcionaria federal, durante parte de la administración del ahora ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, el CEN priista reveló que la madre de la ex diputada priista, María Eugenia Miyazaki Rodríguez, también era funcionaria local en el municipio de Elota, actualmente gobernado por Movimiento Ciudadano y cuyo Alcalde era Richard Millán Vázquez.

“En el caso de la detención de un familiar de una ex legisladora local de este instituto político, el Partido Revolucionario Institucional se deslinda totalmente y, al mismo tiempo, exige la aplicación estricta de la ley, trátese de quien se trate”, señaló el CEN priista, en un comunicado.

“Desde el PRI consideramos que nadie debe estar por encima de la ley, y ésta debe aplicarse caiga quien caiga. Solo así podremos avanzar en la recuperación del Estado de Derecho y contribuir a la paz que anhela el pueblo de México”, agregó.

“Por lo demás, el PRI informa que María Eugenia Medina Miyazaki no es militante del partido actualmente y, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, fue directora de la Unidad de Planeación Estratégica y Coordinaciones Estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) en la Ciudad de México, hasta septiembre de 2024”.

“Dicha ex legisladora trabaja para Morena y su mamá, Maru Miyazaki, es directora de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de MC en Elota, Sinaloa”, agregó.

Por su parte, la senadora por el PRI, Paloma Sánchez Ramos, también compartió imágenes de la ex Diputada local, en eventos del ahora ex Presidente López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, además de que afirmó que Medina Miyazaki también había asistido a eventos de Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa.

“Hay un nado sincronizado orquestado por la maquinaria propagandística del Estado para decir que la hermana de un delincuente, es ex Diputada del PRI. ¿Pero porqué (sic) no informan que actualmente está en Morena o muestran sus fotos en eventos de Rocha y López?”, publicó la senadora priista sinaloense, en su cuenta de la red social X.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que “La Morsa” fue detenido en la Ciudad de México.

Según lo anunció el funcionario federal, en la detención de “La Morsa” participaron elementos de la secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la propia SSPC.

Asimismo, García Harfuch detalló que Medina Miyazaki era identificado como operador de una red de distribución de fentanilo y como el responsable de la operación de laboratorios clandestinos en el municipio de Elota, Sinaloa.

Según el Gobierno Federal, los elementos de las diversas instituciones de seguridad le hallaron a Medina Miyazaki, un arma de fuego corta abastecida con cinco cartuchos, una bolsa con cocaína y tres envoltorios circulares con un material sólido cristalino.

Luego, el Gobierno de México narró que derivado de labores de investigación, se detectó, además, que una mujer, que se desempeñaba como funcionaria pública, brindaba protección y alojamiento a “La Morsa”, en diferentes domicilios.