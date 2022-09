PRI no recibe ultimátum, ni de aliados ni adversarios, responde Alito; gobiernos del PAN necesitan a Ejército, dice Moreira

Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, dijo que no recibe ni acepta ni ultimátum, ni órdenes, de aliados o de adversarios. Sin embargo, adelantó su intención de buscar la unidad.

“El PRI siempre está del lado de las familias mexicanas, ante la ineptitud de Morena tenemos que tomar decisiones pensando en el futuro de México [...] El PRI no recibe ultimátum, ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Siempre vamos a construir, en unidad y convicción, por el bien de México. Mañana a las 10:00 am presentaremos nuestra postura en conferencia de prensa.”, escribió “Alito”, en su cuenta de la red social Twitter.

Por su parte, Rubén Moreira Valdez, coordinador del grupo legislativo del PRI en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, rechazó, el 6 de septiembre del 2022, que la iniciativa para extender la permanencia del Ejército en funciones de seguridad pública, forme parte de una negociación con Morena para beneficiar al líder nacional de su partido.

El legislador coahuilense negó que la propuesta rompa la moratoria constitucional acordada por Va por México, como lo afirmó el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, porque ésta consideraba únicamente las modificaciones constitucionales que afecten a México y la iniciativa presentada por la priista Yolanda de la Torre Valdez, no lo hace.

El ex Gobernador de Coahuila dijo que lo que propone la legislador priista es que las cosas permanezcan como ahora hasta 2028, mientras que la iniciativa aprobada por la mayoría de San Lázaro, el 2 de septiembre del 2022, entrega el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lo que implica renunciar a construir una Policía civil.

“La moratoria es muy clara: aquello que daña al país. ¿Daña al país que el Ejército permanezca?”, cuestionó coordinador parlamentario priista en San Lázaro, quien insistió que pensar que la propuesta es a cambio del eventual desafuero de Moreno Cárdenas, es ofender a De la Torre Valdez, quien desde la reunión plenaria de la bancada hace unas semanas, les anunció su intención de presentarla.

Cuestionado respecto a la petición del PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de que De la Torre Valdez retire su iniciativa, el legislador federal coahuilense advirtió que recibe con respeto la solicitud, pero jamás se atrevería a pedirle a algún integrante de su bancada que retire una propuesta.

Moreira Valdez confió en que la iniciativa no rompa la alianza Va por México y que, por el contrario, el PAN y PRD la apoyen, porque los estados que gobiernan también requieren al Ejército, por lo menos hasta que existan mínimos de construcción de paz, los cuales pasan por las gubernaturas locales.

“Si se tambalea esto porque nosotros le damos una prórroga al Ejército, también sería ofender al Ejército. Pregúntenle a los habitantes de Michoacán si quieren que se vaya el Ejército, a los habitantes de Hidalgo, de Coahuila, o de Candela o de Lampazos, pregúntenle a los habitantes de Guanajuato si no quieren, a los de Guerrero”, enfatizó.

“En los estados donde hubo problemas de seguridad, nosotros estamos ciertos que sin el Ejército no se logra la paz, primero. Segundo, que no se puede regresar a los cuarteles si no hay mínimos de construcción de paz. Tercero, que esos mínimos también pasan por las Gubernaturas de los estados y los municipios, es decir, que parte fundamental de encontrar la paz está en los Gobiernos de los estados”, señaló.

“Yo espero que no [se rompa la alianza], que todos reflexionemos, cada partido tiene ciertas individualidades y tiene ciertos intereses, yo esperaría que el PAN y el PRD nos acompañaran en esto que, además, tanto en los Gobiernos del PRI como del PAN se hizo uso del apoyo de las Fuerzas Armadas y, además, la sociedad de este País lo quiere”, reiteró Moreira Valdez.