$!PRI no se quedará de brazos cruzados ante abusos de Morena: Alito

Después de que el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, rompió un acuerdo parlamentario y dio por terminada la sesión de la Comisión Permanente del Congreso para impedirle el uso de la tribuna, Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional, advirtió que el PRI “no se va a quedar callado ni mucho menos de brazos cruzados”.

El senador y dirigente nacional del tricolor advirtió que los priistas saldrán a las calles para exigir al gobierno “cínico y corrupto”.

Explicó que el altercado con el morenista se inició luego de que Fernández Noroña le empujó.

“Esa cobardía provocó lo que vino después. Que quede claro: la primera agresión física vino de Noroña. Él lanzó el primer empujón, y lo hizo por cobarde. Morena rompió el acuerdo de la Cámara y Noroña quedó exhibido en su bajeza”, dijo.

En conferencia de prensa, acompañado por los coordinadores del partido en la Cámara de Diputados y el Senado, Rubén Moreira y Manuel Añorve, de la Senadora sinaloense Paloma Sánchez, así como integrantes de la bancada del partido en la Comisión Permanente, advirtió que el PRI no permitirá el Maximato de Andrés Manuel López Obrador ni la antidemocracia en México. Para ello, informó que se convocará a la resistencia civil, y previó la participación de obreros, campesinos, médicos y sindicatos.

Después de ratificar su solidaridad con la senadora Lilly Téllez, a quien los legisladores de Morena han acosado constantemente, y particularmente Gerardo Fernández Noroña, el dirigente nacional del tricolor calificó al morenista de patán, cobarde, cínico y sinvergüenza. Dijo además que “este nuevo rico” representa todo lo que es Morena.