PRI, PAN y PRD irán en alianza en Hidalgo, Tamaulipas, Durango, y Aguascalientes

Por su parte, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del CEN del PRI, destacó que pueden haber coaliciones o alianzas entre dos partidos en los dos estados restantes (Oaxaca y Quintana Roo), en los que hasta el momento no han llegado a acuerdos.

El ex gobernador de Campeche y actual diputado federal aseguró que el partido Movimiento Ciudadano no está del lado de México, porque se hubiera sumado a la alianza. “Lo único que hacen es estar al servicio de Morena, pretender dividir el voto opositor”, señaló.

“Quedan abiertas las posibilidades que en Quintana Roo y Oaxaca haya posibles acuerdos en función de cómo avancen las pláticas, pudiera darse que entre dos de los tres partidos [...] Tenemos la confianza plena que podemos ganar y vamos a trabajar para ganar la mayoría de estas elecciones de 2022”, dijo, por su parte, Jesús Zambrano Grijalva, líder nacional del PRD.

SÍ POR MÉXICO PIDE A MC ALIARSE CON VA POR MÉXICO PARA DERROTAR A MORENA EN 2024

El pasado 20 de octubre, la organización no gubernamental Sí por México, encabezada por el empresario Claudio X. González Guajardo, pidió a Movimiento Ciudadano (MC), sumarse a la coalición opositora “Va por México”, conformada entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

La organización no gubernamental celebró su primer aniversario, con una conferencia de prensa llevada a cabo en una terraza situada frente al Palacio Nacional, en la que también estuvieron presentes Gustavo de Hoyos Walther -ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)-, y, Beatriz Pagés Rebollar, ex diputada federal y vocera de Sí por México, que reafirmó su intención de “echar a Morena de la Presidencia de la República en 2024”.

“Para poder vencer a Morena en 2024, desde una visión ciudadana, es indispensable sumar a esas cuatro fuerzas políticas: PAN, PRI, PRD y MC. Tenemos una muy buena relación, mucha simpatía por Movimiento Ciudadano y, efectivamente, a nosotros nos gustaría que se sumen a la coalición electoral para la elección del 24”, planteó González Guajardo.

El empresario recordó los resultados que la oposición en su conjunto alcanzó en el pasado proceso electoral del pasado 6 de junio, para luego resaltar la fuerza que juntos podrían representar en el 2024.

“El paso que, en algún momento, habría que dar, con el paso del tiempo, es que sí hubiera la sumatoria de estas cuatro fuerzas políticas”, recalcó el fundador de Sí por México. Por su parte, De Hoyos Walther presentó un plan de acción hacia 2024, en el que sobresale la “resistencia civil” con acciones y rutas jurídicas definidas. Además, anunció la confirmación de “un movimiento territorial” de carácter ciudadano.

“La meta es contar con una gran coalición opositora, conformada por el PAN, por el PRI, por el PRD y por Movimiento Ciudadano, y donde incluso puedan tener espacio otras formaciones políticas progresistas, para echar a Morena de la Presidencia de la República en 2024”, puntualizó el presidente nacional de la COPARMEX.

De Hoyos Walther aseguró que “en unidad vamos a resistir, vamos a vencer y vamos a construir un México ganador”, ya que, según él, los mexicanos “no estamos condenados a regresar al pasado agravioso e injusto, ni mucho menos a tolerar un presente polarizante, excluyente y retrógrada”.

El líder empresarial sostuvo que Si por México se ha propuesto cinco objetivos de aquí a 2024: Construir la visión de un México ganador para todos, fortalecer la organización ciudadana, construir una gran alianza opositora para las elecciones federales y locales, promover la integración del primer gobierno de coalición, si como lograr una candidatura presidencial de unidad.

“Lo digo claro: sí hay alternativas. Un país que garantice oportunidades de prosperidad para todas y para todos, donde el esfuerzo de cada uno y de todos sea bien remunerado. Una nación con derechos sociales, sin pobreza extrema, con seguridad y con plenitud, de libertades personales y democráticas”, agregó el abogado.

En relación con la iniciativa de reforma eléctrica que propuso el Gobierno de la República, Sí por México vaticinó que el PRI terminará por rechazarla en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Mientras que Pagés Rebollar advirtió que si el Revolucionario Institucional respalda la reforma, el partido que nació en 1929 desaparecerá de la vida pública.