Los policías estatales quienes estaban en paro desde el 16 de marzo de 2024, aseguraron que Muñoz Martínez no los respaldaba con uniforme y protección correcta, y ejemplificaron el motín del día 15 del mismo mes y año, en el que se registraron uniformados heridos y presuntos abusos sexuales.

“Ahorita tenemos manifestaciones de policías, de los cuales ella se ha burlado, a pesar de que las policías mujeres estuvieron en mucho riesgo, sin equipo, dentro de llamado [Centro de Readaptación Social] Cereso [San Francisco] Kobén, en nuestro estado, donde fueron violentadas y pasaron momentos muy desagradables al estar ahí, porque no llevaban el equipo que corresponde”, explicó la senadora.

Los elementos de la PEP también reclamaron la destitución de Antonio Sardán Solís, director de dicha institución, por enviar a policías de la división “Mujer Valiente” al Cereso San Francisco Kobén, sin informarles respecto al operativo para el traslado de reos y sin el equipo necesario. Además de que en el Centro de Readaptación Social fueron recibidas por reos, con piedras, palos machetes y hasta bombas molotov, además de sufrir abusos sexuales durante el operativo.

“Nuestro estado siempre estuvo en los primeros lugares de seguridad, es un estado tranquilo, es un lugar donde no existen prácticamente las manifestaciones. Es la primera vez que el pueblo se manifiesta de esta manera, bajo la burla de la gobernadora que, además de su incompetencia, no ha querido quitar a la Secretaria de Seguridad Pública porque es amiga ¿No dice Morena que el pueblo pone y el pueblo quita? Pues el pueblo ya pidió la destitución de ambas y no se han ido, siguen ahí”, dijo la senadora.

Sánchez García demandó a Sansores San Román, que dejara de echarle la culpa de los problemas en el estado a los gobiernos del pasado y aseguró que, contrario a lo que señalaba la mandataria estatal, el los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), no tuvieron nada que ver en la manifestación en su contra, y que Movimiento Ciudadano (MC) no tenía ese poder de convocatoria, “así que, por favor, no estén inventando cosas”, demandó.

“No se confundan, Marcela Muñoz Martínez es y seguirá siendo la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana. Es una decisión del Gobierno y no hay ninguna duda. El trabajo que ha hecho Marcela es reconocido en todo el país”, sostuvo la gobernadora de Campeche, al acusar que la protesta de más de 600 policías estatales era manipulada y dirigida por los partidos MC y PRI, quienes, según ella, habían enviado dinero, combustible y comida a los manifestantes, para causar inestabilidad política en la entidad.

En su programa “Martes del Jaguar”, Sansores San Román dio un ultimátum a los elementos sublevados, al señalarles que a partir de ese mismo día deberían acudir a firmar en las instalaciones de la Academia de Policía, que fungiría como sede alterna de la SPSC, cuyo edificio se encontraba tomada desde el sábado 16 de marzo de 2024.

“Quienes acumulen más de tres faltas y no se presenten a firmar que se atengan a las consecuencias”, expresó la gobernadora, quien también les recordó a los policías estatales inconformes, que incurrían en varios delitos, principalmente motín, sabotaje y usurpación de funciones, con penalidades de hasta 12 años de prisión. “Una vez que se tome la decisión, no hay vuelta de hoja”, enfatizó.

Asimismo, Sansores San Román -militante de Morena- expuso que quienes se reincorporaran a sus labores el 20 de marzo de 2024, no tendrían ninguna represalia, pero quienes insistieran en mantenerse en la protesta y no se reportaran a las instalaciones alternas de la SPSC, tendrían las sanciones que estableciera la ley.

La gobernadora de Campeche volvió a defender a Muñoz Martínez, a quien calificó como “una de las mejores secretarias del país” y atribuyó la movilización en su contra, a la intromisión de los partidos políticos de oposición y a la misoginia. Aunado a lo anterior, ante la petición de los policías estatales, de que la gobernadora acudiera a la sede de la SPSC, la mandataria campechana dijo: “mejor que vaya la mamá de cualquier de ellos, yo no voy a ir, para que nos agredan, es una provocación”.

El 19 de marzo de 2024, la titular de la SPSC compareció ante la Comisión de Seguridad y la Junta de Gobierno y Administración del Poder Legislativo Estatal, en donde aseguró que el operativo en el Cereso San Francisco Kobén fue “exitoso” y que ni elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ni de la Guardia Nacional (GN), participaron en el mismo, al tratarse de un penal estatal.

Durante la comparecencia, la funcionaria estatal confirmó que más de 20 elementos de la PEP fueron heridos durante el operativo, al igual que una decena de reclusos, y que existían al menos 50 quejas de los policías estatales, quienes presentaban estrés postraumático por los hechos ocurridos en el Cereso San Francisco Kobén.

“Nuestros hermanos policías están operando de manera normal desde el C4 en beneficio de los campechanos. Seguiremos trabajando juntos para mantener a #Campeche entre los tres estados más seguros del país”, escribió Sansores San Román, en el 21 de marzo de 2024, en su cuenta de la red social Twitter, en donde compartió algunas fotografías junto a la titular de la SPSC.

Muñoz Martínez es originaria de León, Guanajuato, fue nombrada como titular de la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche, desde el inicio del Gobierno de Sansores San Román, el 16 de septiembre de 2021.

Antes de ser titular de la SPSC en Campeche, Muñoz Martínez ocupó varios cargos públicos en Michoacán, desde 2010, como directora de Proximidad Social y de Atención a Víctimas de la Policía de Morelia.

También fue terapeuta del Centro de Atención a Víctimas del Delito, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR); así como jefa del Departamento Técnico del Cereso de Sahuayo.

También fungió como comisionada en la dirección de la Cárcel Abierta, en el Centro de Readaptación Social, David Franco Rodríguez. Además, dirigió el programa de Salud y Desarrollo Social, de la Secretaría de los Jóvenes en Michoacán.

Otro de los cargos que ocupó fueron los de directora general de Seguridad, en la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México. También se desempeñó como suboficial de la Policía de Morelia, además de directora de Unidad y Atención a Víctimas, de esa misma institución municipal.

Estuvo casada con el periodista Arturo Bravo Esquerra, con quien procreó dos hijos: Samantha y Arturo, ambos con cargos dentro del gobierno del estado de Campeche. La primera dirige la Policía Municipal de Ciudad del Carmen, y el segundo es vicefiscal general de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche.