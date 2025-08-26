$!PRI pierde otro senador y pasa a ser la cuarta fuerza del Senado

El Senador Néstor Camarillo Medina renunció a su militancia en el PRI, a su lugar en la bancada y a la presidencia de ese partido en Puebla.
Con esa baja, el partido tricolor se queda con 13 legisladores en la Cámara alta y pasa a ser la cuarta bancada, detrás de Morena, PAN y el Partido Verde Ecologista de México, que tiene 14 representantes.
Actualmente, las cuatro principales fuerzas políticas por el número de integrantes en el Senado ocupan una vicepresidencia: Morena (67), PAN (21), PRI y Partido Verde, estos últimos con 14 representantes.
De mantenerse ese número de vicepresidencias, el PRI conservaría un lugar pese a descender al cuarto puesto, ya con solo 13 legisladores. Sin embargo, si solo quedan tres vicepresidencias, la baja de Camarillo derivará en una disminución de la influencia de ese partido en las decisiones de la Cámara.
Néstor Camarillo dice que iniciará una nueva etapa
Camarillo hizo su anuncio a través de un video que difundió en sus redes digitales en el que aseveró que iniciará una nueva etapa bajo lo que llamó una “verdadera agenda ciudadana”.
El legislador agradeció en su mensaje a mujeres, hombres y jóvenes que lo acompañaron en su trayectoria en el PRI y les reconoció su respaldo.
“Soy un demócrata, un hombre de Estado que cree y defiende las instituciones y que respeta los signos. El mío hoy se cumple al frente de este partido. Considero que en la vida debemos ser autocríticos, reconocer qué se está haciendo y qué se ha dejado de hacer.
Camarillo no informó si se incorpora a una nueva bancada dentro del Senado, pero adelantó que continuará en la oposición.
“Tomo la decisión de renunciar a mi militancia y abrazar una verdadera Agenda Ciudadana. Por estas razones, en una decisión personal, libre y congruente, he decidido evolucionar, seguir del lado de la gente. Pero sobre todo a lo que nunca voy a renunciar es a encabezar una oposición responsable e inteligente que necesita a Puebla y que necesita a México”, señaló.
El Senador defendió que su decisión representa un paso hacia la consolidación de una oposición “responsable e inteligente”.
“No cambio de causa, ni de objetivo, ni mucho menos de meta. Mi causa es y siempre será Puebla. Mi objetivo seguirá siendo servir a las y los poblanos”.
Néstor Camarillo llegó al Senado al obtener 834 mil 740 votos en la elección de 2024, como primera minoría, detrás del morenista Ignacio Mier, actual vicepresidente del grupo mayoritario.
Con Camarillo, el PRI pierde a dos de los 15 senadores con que inició la Legislatura en septiembre de 2024, ya que en octubre Cynthia López Castro dejó esa bancada para irse a Morena y se llevó consigo la presidencia de la Comisión que había sido otorgada inicialmente al tricolor, la de Defensa del Consumidor.
Durante este primer año legislativo, Camarillo ha sido titular de la Comisión de Fomento Económico y Emprendimiento, una de las seis que el PRI conserva.