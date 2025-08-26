$!PRI pierde otro senador y pasa a ser la cuarta fuerza del Senado

El Senador Néstor Camarillo Medina renunció a su militancia en el PRI, a su lugar en la bancada y a la presidencia de ese partido en Puebla.

Con esa baja, el partido tricolor se queda con 13 legisladores en la Cámara alta y pasa a ser la cuarta bancada, detrás de Morena, PAN y el Partido Verde Ecologista de México, que tiene 14 representantes.

Actualmente, las cuatro principales fuerzas políticas por el número de integrantes en el Senado ocupan una vicepresidencia: Morena (67), PAN (21), PRI y Partido Verde, estos últimos con 14 representantes.

De mantenerse ese número de vicepresidencias, el PRI conservaría un lugar pese a descender al cuarto puesto, ya con solo 13 legisladores. Sin embargo, si solo quedan tres vicepresidencias, la baja de Camarillo derivará en una disminución de la influencia de ese partido en las decisiones de la Cámara.

Néstor Camarillo dice que iniciará una nueva etapa

Camarillo hizo su anuncio a través de un video que difundió en sus redes digitales en el que aseveró que iniciará una nueva etapa bajo lo que llamó una “verdadera agenda ciudadana”.

El legislador agradeció en su mensaje a mujeres, hombres y jóvenes que lo acompañaron en su trayectoria en el PRI y les reconoció su respaldo.