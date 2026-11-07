PRI va en contra de la convocatoria para designar nueva presidencia del INE; exige revisar sistema electoral

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) irá en contra de la convocatoria para elegir a la próxima presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), pues consideran que el proceso no ofrece garantías suficientes mientras no se revisen las presuntas irregularidades que, de acuerdo con sus señalamientos, comprometen la confianza en el sistema electoral mexicano.

En entrevista con medios, Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, dijo que cambiar a la actual presidenta del organismo no resolverá los problemas que enfrenta la institución.

“Nosotros vamos en contra de esa convocatoria, porque lo que requiere este país es un gran acuerdo nacional para darle certeza”, indicó.

En ese contexto, el legislador señaló que la discusión no debe limitarse al nombramiento de quien ocupará la presidencia del INE, sino que debe incluir una revisión de los procedimientos internos, el padrón electoral, el Registro Nacional de Electores y la integración de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).



Moreira pide auditoría al padrón electoral y revisión de los OPLE

Moreira indicó que las grabaciones difundidas sobre presuntas irregularidades en el instituto sobre el manejo de la información electoral, credenciales para votar y datos biométricos de la ciudadanía.

En ese sentido, esos elementos son fundamentales para la confianza en el organismo, debido a que la credencial del INE también funciona como documento de identificación en diversos trámites.

“No solamente es una auditoría para ver quién tiene credenciales y cómo las tiene, sino se vulneraron los sistemas de seguridad, ¿quién tiene la información de todos nosotros, los datos biométricos? ¿Alguien más tiene material para hacer credenciales de elector?”, cuestionó.

Entre las medidas que propuso el coordinador priista se encuentran una auditoría externa al padrón electoral y al Registro Nacional de Electores, revisar los procedimientos de designación de integrantes de los OPLE y llamar a cuentas a las personas que aparecen en los videos relacionados con las presuntas anomalías.

También planteó que se revise la integración del Consejo General del INE, particularmente de los consejeros que llegaron durante los gobiernos de Morena, así como las facultades que actualmente tiene la presidencia del organismo para tomar decisiones.

“Lo más conveniente es que se revise todo el INE y que se le dé a la sociedad y a la oposición las garantías de que no va a volver a pasar esto”.



PRI plantea acuerdo nacional antes de las elecciones de 2027

Moreira consideró que la revisión del organismo debe realizarse mediante un acuerdo nacional que involucre no solamente a los partidos políticos, sino también a académicos, especialistas y representantes de la sociedad civil.

El legislador advirtió que la falta de garantías sobre el funcionamiento del árbitro electoral podría afectar la credibilidad de los resultados de las elecciones de 2027, independientemente de qué fuerza política resulte ganadora.

“Hoy no hay garantías para la democracia mexicana y entonces no es nunca tarde para tratar de arreglar lo que hoy estamos viendo”.

El coordinador parlamentario también descartó que el PRI acompañe la convocatoria en los términos actuales y sostuvo que su bancada mantendrá una postura de oposición mientras no exista una revisión de fondo.

“Nosotros no vamos a acompañar jamás a Morena en esto que estamos viendo”, afirmó.