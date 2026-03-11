$!PRI y PAN acusan pacto con crimen organizado en Sinaloa durante debate de reforma electoral

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el dictamen de reforma constitucional en materia electoral impulsado por Morena, al no alcanzarse la mayoría calificada requerida.

En el debate previo a la votación, los coordinadores parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional señalaron de manera directa la situación en Sinaloa como muestra de la incapacidad de la iniciativa para frenar la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.

El resultado de la votación fue de 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, insuficiente para cumplir con la mayoría calificada que exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para modificar su texto.

La presidenta de la Mesa Directiva, la Diputada Kenia López Rabadán, comunicó a la asamblea que el proyecto quedaba desechado en términos del artículo 72 constitucional.

Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, fue uno de los más críticos respecto a las omisiones del dictamen en materia de seguridad electoral.

Afirmó que la reforma guardó silencio ante el secuestro de estructuras partidistas, y citó como ejemplo lo ocurrido en Sinaloa hace cinco años, cuando señaló que las estructuras de los partidos opositores fueron cooptadas por la violencia.

“No hubo un abogado que firmara los recursos jurídicos de nuestro candidato. No hubo uno solo, en todo el estado, no obstante que se hizo un llamado por la televisión nacional”, sostuvo Moreira Valdez desde la tribuna.

El coordinador del PRI también denunció que la reforma no contempla mecanismos para impedir que el crimen organizado prohíba el registro de candidaturas de mujeres en determinados municipios del País.