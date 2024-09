Carlos Torres Rosas, Coordinador General de Programas para el Desarrollo, anunció que Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima del Presidente Andrés Manuel López Obrador, será delegada estatal en Chiapas, cargo desde el que mandará a los Servidores de la Nación del Gobierno federal.

Obrador Narváez fue Diputada federal por Morena, elegida por dos períodos consecutivos en el Distrito 1 de Chiapas, por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano y del Trabajo.

“A partir de hoy, nuestra compañera Manuela Obrador asume como delegada de los @apoyosbienestar en Chiapas. Su trabajo será indispensable para fortalecer la política social en este estado, que es donde más se ha reducido la pobreza. Le deseamos mucho éxito en este encargo”, escribió Torres Rosas, en su cuenta de la red social X, en la cual adjuntó una fotografía junto a la prima del Presidente.

López Obrador manifestó el 24 de noviembre que no respaldaba la intención de su hermano, José Ramiro López Obrador -también conocido como “Pepín”-, y de su prima Obrador Narváez, de competir por un escaño en el Senado.

“¿Usted respalda estas aspiraciones, de su prima y de su hermano?”, fue cuestionado por un periodista, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Oaxaca.

“¿De mi hermano, dices? ¡No, yo no respaldo, a mi familia no! Y yo tengo el acuerdo con mis hijos, que es mi familia más cercana, con mi esposa, de que mientras yo esté en actividad, ninguno puede ocupar cargo”, dijo, al mencionar que Beatriz Gutiérrez Müller no aceptó actuar como “primera dama”.

“También eso hay que verlo en la ley, cuándo se da el caso de nepotismo, en qué condiciones, está establecido legalmente”, dijo López Obrador, ante las intenciones de su prima de llegar al Senado.

Días antes, la prima del Presidente acompañó a Claudia Sheinbaum Pardo, entonces candidata presidencial, durante un evento llevado a cabo en Palenque, Chiapas.