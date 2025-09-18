Primer Ministro de Canadá llega a México; sostendrá reunión con Sheinbaum

Mark Carney, Primer Ministro de Canadá, llegó a México este 18 de septiembre para una visita de trabajo de dos días, que incluiría una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A las 10:50 horas, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Secretario de Relaciones Exteriores, recibió a Carney en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en el municipio de Zumpango, en el Estado de México.

El Primer Ministro llegó acompañado de su esposa Diana Fox -quien se desempeña como asesora para industrias que buscan adoptar políticas respetuosas del medio ambiente-, miembros de su Gabinete y empresarios.

Antes de abordar el vehículo oficial en Ottawa, Carney destacó que México era el tercer mayor socio comercial de Canadá, por lo que llegaba a territorio mexicano con la intención de elevar el vínculo, así como crear más oportunidades para los trabajadores y negocios de ambos países.

Sheinbaum Pardo recibiría a Carney y su comitiva en Palacio Nacional, a las 13:00 horas, para una ceremonia de bienvenida. Posteriormente, se llevaría a cabo una reunión de trabajo, y hacia las 17:00 horas ofrecerían una conferencia de prensa conjunta.

Después, el Primer Ministro canadiense se trasladaría a una recepción organizada por el Consejo Empresarial de Canadá y el Consejo Coordinador de Negocios de México.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo reveló que durante la reunión con Carney abordaría la necesidad de que las mineras canadienses en México acataran las disposiciones ambientales, además de explorar la posibilidad de ampliar las visas de trabajo.

”Tenemos un convenio con ellos de mexicanos que van a trabajar a Canadá, particularmente en el campo, a través de visas especiales de trabajo, que se van a conservar y nosotros estamos planteando que pudieran ampliarse, y ellos están viendo este mecanismo”, expuso.

En tanto, la oficina del Primer Ministro canadiense apuntó que la visita privilegiaría el debate en torno a la seguridad, la infraestructura, la inversión y el sector energético.

El encuentro se acordó desde junio de 2025, cuando ambos coincidieron en la cumbre del G7 en Kananaskis, que se llevó a cabo en Alberta, Canadá.

“Me dirijo a la Ciudad de México hoy. México es nuestro tercer socio comercial más importante y aprovecharemos la oportunidad para fortalecer esta sólida asociación y crear más oportunidades para nuestros trabajadores y empresas”, escribió Carney, en su cuenta de la red social X.