$!Primera vez en 215 años, una mujer da el Grito de Independencia

Por primera vez en 215 años de historia, una mujer dio el Grito de la Independencia portando la banda presidencial, en punto de las 22:50 horas del 15 de septiembre de 2025, ante de miles de personas congregadas en la Plaza de la Constitución o Zócalo de la Ciudad de México. Acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba Unger, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió al balcón central del Palacio Nacional, a arengar varias veces, para luego ondear la Bandera y tocar la campana.









Después vio los fuegos pirotécnicos y la música mexicana. Previamente, Sheinbaum Pardo caminó por el Salón Embajadores, de Palacio Nacional, donde ya la esperaban los integrantes de su gabinete legal y ampliado, así como algunos de sus familiares. Una vez frente al balcón presidencial, recibió la bandera de manos de la escolta militar.