$!Primera vez en 215 años, una mujer da el Grito de Independencia

Por primera vez en 215 años de historia, una mujer dio el Grito de la Independencia portando la banda presidencial, en punto de las 22:50 horas del 15 de septiembre de 2025, ante de miles de personas congregadas en la Plaza de la Constitución o Zócalo de la Ciudad de México.
Acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba Unger, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió al balcón central del Palacio Nacional, a arengar varias veces, para luego ondear la Bandera y tocar la campana.
Después vio los fuegos pirotécnicos y la música mexicana. Previamente, Sheinbaum Pardo caminó por el Salón Embajadores, de Palacio Nacional, donde ya la esperaban los integrantes de su gabinete legal y ampliado, así como algunos de sus familiares.
Una vez frente al balcón presidencial, recibió la bandera de manos de la escolta militar.
Así fueron las 20 arengas que gritó la presidenta:
¡Mexicanas, Mexicanos!
¡Viva la Independencia!
¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!
¡Viva Josefa Ortiz Tellez Quirón!
¡Viva José María Morelos y Pavón!
¡Viva Leona Vicario!
¡Viva Ignacio Allende!
¡Viva Gertrudis Bocanegra!
¡Viva Vicente Guerrero!
¡Viva Manuela Molina, la capitana!
¡Vivan las heroínas anónimas!
¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria!
¡Vivan las mujeres indígenas!
¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!
¡Viva la dignidad del pueblo de México!
¡Viva la libertad!
¡Viva la igualdad!
¡Viva la democracia!
¡Viva la justicia!
¡Viva México, libre, independiente y soberano!
¡Viva México!
VESTIMENTA DE LA PRESIDENTA
Se trata de un bordado artesanal nahua de San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala, de la maestra Virginia Verónica Arce Arce, quien se ha dedicado más de 25 años al arte del bordado.
El diseño es de Thelma Islas Lagunas y Crystel Martínez Torre y la confección corrió a cargo de Rocío Castro Cruz.
PRIMER GRITO DE LA INDEPENDENCIA ENCABEZADO POR UNA MUJER PRESIDENTA
Por primera vez en la historia la abanderada y la escolta que acompaña al lábaro patrio se conforma por mujeres militares pertenecientes al Heroico Colegio Militar. Además, de manera inédita la teniente de Policía Militar, Jennifer Samantha Torres Jiménez será quien entregue la bandera nacional a la Presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.
Abanderada y escolta:
- Teniente de Policía Militar, Jennifer Samantha Torres Jiménez, originaria del Estado de México, quien es la abanderada de la escolta
- Cabo de Cadetes de 4/o. Año de Infantería, Samira Michel Delgadillo Chávez, originaria de Villa de Tuxtepec, Oaxaca
- Cabo de Cadetes de 4/o. Año de Infantería, Itzel Sarahi Martínez Tozcano, originaria de Guadalajara, Jalisco
- Cabo de Cadetes de 4/o. Año de Policía Militar, Karla Paola Guevara Pérez, originaria de la Ciudad de México
- Cadete de 1/a. de 3/er. Año Policía Militar, Andrea Carvajal Audelo, originaria de San Pedro Juchatengo, Oaxaca
- Cadete de 1/a. de 3/er. Año Zapadores, Yetzelany Gallegos Ortiz, originaria de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca