La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó el primer informe parcial de la revisión de la Cuenta Pública de 2023, correspondiente al penúltimo año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En esta primera entrega determinó que se debe aclarar el destino de 563 millones 636 mil pesos.

Este viernes, la Auditoría presentó 68 informes individuales de la Cuenta Pública 2023; cuyos montos por aclarar, alcanzan los 563 millones 636 mil pesos. De ese total, 457 millones 767 mil pesos corresponden al sector Educación.

En este sentido puntualizó que realizó 36 auditorías al gasto federalizado programable, 31 de ellas al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) por una muestra de 7 mil 846 millones de pesos.

Esta es la primera entrega de tres que se realizarán de la Cuenta Pública 2023.

Sobre el monto, Colmenares detalló que esto aún no es definitivo ya que el proceso de fiscalización no ha concluido, hay procesos de investigación, seguimiento y aclaración y lo señalado puede ser revertido o solventado, no significan desvíos.

“Hay controles y plazos para asegurar que las entidades fiscalizadas puedan presentar toda la documentación necesaria a fin de atender las observaciones y hallazgos de la Auditoría, las actualizaciones emitidas constituyen efectos lógicos de la fiscalización superior para corroborar un hecho y con ello corregir desviaciones”, sostuvo.

En su mensaje, señaló que el número total de informes que la Auditoría entregará de la Cuenta Pública 2023, creció 4.8%, al pasar de 2 mil 153 a 2 mil 258 auditorías.

“Del total de las auditorías programadas, 114 corresponden al ramo de gobierno, 167 al desarrollo social, 153 el desarrollo económico y 1 mil 828 a entidades federativas, municipios y otros entes locales que utilizan recursos públicos de origen federal”, dijo.

Del total presentado en la Cámara de Diputados, 32 auditorías son de cumplimiento financiero y 36 de gasto federalizado.