Privan de la libertad a Alcalde de Taxco, Guerrero; montan operativo federal y lo localizan

Según García Harfuch, el hallazgo fue posible gracias a la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC Federal en el ámbito federal, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSP Guerrero), la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero), la Fiscalía General del Estado de México y la Secretaría de Salud del Estado de México. El funcionario federal precisó que el personal de esta última dependencia fue quien localizó físicamente a ambos. Ambos se encuentran a salvo, de acuerdo con la declaración oficial.

Un operativo federal coordinado con despliegue terrestre y apoyo de helicópteros culminó el 13 de abril de 2026 con la localización con vida del presidente municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, Juan Andrés Vega Carranza, y de su padre, el médico Juan Vega Arredondo, director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto” de ese municipio, quien había sido privado de la libertad el 11 de abril. La confirmación fue emitida por Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal.

La privación ilegal de la libertad de Juan Vega Arredondo, de 68 años, se registró el 11 de abril en Taxco de Alarcón. Versiones preliminares, no confirmadas oficialmente, señalaron que el médico fue interceptado por civiles armados mientras conducía su automóvil en la carretera federal con dirección hacia Cuernavaca, Morelos, en el punto conocido como Los Pocitos. El vehículo del doctor fue localizado posteriormente en la comunidad de Acamixtla, perteneciente a Taxco de Alarcón. La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación por desaparición cometida por particulares y activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda, con acciones de gabinete y de campo en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

La situación escaló cuando el propio Juan Andrés Vega Carranza fue reportado como no localizado horas después del secuestro de su padre. Según versiones extraoficiales, el alcalde había organizado un operativo de búsqueda por cuenta propia para dar con el paradero del médico, acompañado de elementos de la Policía Municipal de Taxco de Alarcón, sin que tampoco se tuviera información de su ubicación durante varias horas. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero puso en marcha el protocolo homologado de búsqueda, mientras el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, confirmó públicamente el estado de no localización del doctor Vega Arredondo y el inicio de las diligencias.

García Harfuch informó que las operaciones para detener a los responsables de la privación continuarán.