$!Privan de la libertad a periodista y Presidente Municipal en Río Hondo, Oaxaca

El periodista Graciano Gómez Lescas y el Presidente Municipal de San Sebastián Río Hondo, Rigoberto Primitivo Ramírez López, fueron privados de su libertad junto con otras personas en la zona de El Portillo, ubicada en el distrito de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. El comunicador realizaba una cobertura periodística cuando ocurrieron los hechos. Ante esta situación, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó informes oficiales a la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para conocer las acciones implementadas por las autoridades para salvaguardar los derechos e integridad de los afectados. La DDHPO emitió un llamado para exigir la liberación y protección de los retenidos.

“Garantizar la integridad, seguridad y libertad de las personas retenidas, así como a privilegiar el diálogo, la legalidad y la vía institucional para la atención y solución de cualquier conflicto”. Asimismo, la institución reafirmó su postura frente a las agresiones contra la prensa e indicó que continuará realizando las acciones que correspondan dentro de sus atribuciones, manteniendo el seguimiento de los hechos. De acuerdo con el medio digital TV Bus Oaxaca, donde colabora Graciano Gómez, el periodista fue retenido y privado de su libertad desde el miércoles por la tarde por un grupo de pobladores inconformes con el proceso electoral. Con él se encuentran retenidos en la comunidad de El Potrillo el Alcalde Rigoberto Primitivo y cuatro personas más. Los hechos ocurrieron cuando un grupo de personas inconformes con el nombramiento del Alcalde y su toma de posesión llegaron al lugar y con el uso de la fuerza los retuvieron en las oficinas.