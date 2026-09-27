Proceso contra Ruffo Appel seguirá sin cambios pese a prisión domiciliaria: FGR

La Fiscalía General de la República aseguró que el proceso penal contra el ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, continuará sin cambios, luego de que abandonó el Centro Federal de Readaptación Social número 1, “El Altiplano”, para cumplir prisión preventiva en su domicilio.

Ruffo Appel, de 74 años, salió este sábado 26 de septiembre del penal federal para ser trasladado a Ensenada, Baja California, después de que una autoridad judicial autorizó el cambio del lugar donde cumplirá la medida cautelar.

Este domingo, la FGR se pronunció sobre la determinación y explicó que el cambio fue concedido luego de que la defensa argumentó que Ruffo Appel es una persona adulta mayor y presenta problemas de salud.

Sin embargo, la dependencia federal enfatizó que la decisión judicial no supone la suspensión ni alguna modificación del proceso penal que enfrenta el ex Mandatario.

Ruffo Appel está procesado por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, dentro de una investigación relacionada con una presunta red de contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal.

De acuerdo con la FGR, las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada permitieron identificar una red que presuntamente utilizaba ferrobuques para realizar operaciones de contrabando de combustible mediante una empresa vinculada con servicios portuarios, dragados y operación de puertos.

La Fiscalía señaló que Ruffo Appel es uno de los principales socios de dicha compañía y aseguró que la indagatoria cuenta con dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información, entre otros datos de prueba.

Según la dependencia, las investigaciones detectaron que la empresa presentó un comportamiento que calificó como incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales.

Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio pasado en Ensenada y posteriormente vinculado a proceso junto con otras siete personas. La FGR lo señala como accionista y fundador de Ingemar, empresa dedicada a servicios portuarios y de dragado que, de acuerdo con la imputación, habría sido utilizada dentro de una red para introducir combustibles al País fuera de los controles fiscales y aduaneros.

La causa penal contra el ex Gobernador continúa abierta y el cambio a prisión domiciliaria no representa una resolución sobre su responsabilidad penal.

Finalmente, la FGR reiteró que respetará las determinaciones del Poder Judicial Federal y sostuvo que su actuación continuará apegada a la ley y al debido proceso.