Productores agrícolas levantan bloqueos tras aprobarse Ley de Aguas; Gobernación reitera que hay diálogo permanente

Productores agrícolas acordaron levantar los bloqueos que mantenían en distintas carreteras del país como parte de su protesta contra la nueva Ley General de Aguas, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión y se turnó al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En un comunicado conjunto publicado en redes sociales del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) se informó que la “jornada histórica” de movilizaciones concluyó tras casi dos semanas de bloqueos en tramos carreteros, pero refirió que se trata de un “receso estratégico para volver a nuestras raíces y recargar fuerza”.

Además, enfatizó, que volverán “con más fuerza y mejor organización ante cualquier imposición que amenace al campo y al volante”.

En tanto, en un video, productores agrícolas informaron sobre una reunión que sostuvieron el jueves con el director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, en la Secretaría de Gobernación en la que abordaron avances en la negociación sobre la nueva Ley de Aguas, pero aclararon que no pueden dar por hecho que “se ha logrado totalmente el objetivo”.

El ingeniero René Almeida, señaló el fin de una etapa de tensiones que concluyó con una ley que no les gusta, pero reconoció que tienen una oportunidad de colaborar en la construcción del reglamento de dicha ley.

“Creo que nos están dando la oportunidad de que aportemos, creo que nos están dando la oportunidad de que participemos y todo aquello que veamos, que hay que modificar, pues seguramente tendremos que hacer las aportaciones”, expresó.

El Frente adelantó que la próxima semana iniciará la discusión de otros puntos, entre ellos el tema de la salida de los granos básicos del T-MEC.

Este viernes, en entrevista para Radio Fórmula con Azucena Uresti, el delegado de la organización para el rescate del campo mexicano, Baltazar Valdez, reiteró el descontento e inconformidad de los productores con la aprobación de la Ley de Aguas.

Detalló que continuarán con su lucha a la par que participan en la construcción del reglamento de la ley para “encausar imprecisiones y ambigüedades”.

Respecto a los bloqueos, el delegado dijo que desde la noche del jueves comenzaron a disolverse tras el entendimiento alcanzado con la Comisión Nacional de Agua.

Cuestionado por las siguientes acciones, Valdez señaló que la próxima semana comenzarán mesas de diálogo sobre los temas que los productores están proponiendo “como un modelo diferente para el desarrollo de la agricultura”, con el que buscan que esta actividad, dijo, sea convierta en un interés nacional.



“Gobernación tiene abierta la mesa de diálogo”

Durante la conferencia matutina de este viernes, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, enfatizó que la mesa de diálogo con los productores se mantiene abierta de manera permanente.

“Entonces, así lo estamos haciendo con todos los grupos y con todos los que tienen, que piden alguna intervención nuestra y lo vamos a seguir haciendo”, expresó.

El jueves, Gobernación reiteró su postura respecto a que “no existe razón para los bloqueos” por parte de productores agrícolas, señalando que fueron tomados en cuenta sus planteamientos respecto a la Ley de Aguas Nacionales.

“Reitera que ya fueron recogidas las observaciones, comentarios y señalamientos para los efectos de la nueva Ley de Aguas Nacionales, aprobada por la Cámara de Diputados. Asimismo, habrá mesas permanentes para atender las dudas que puedan surgir posteriormente a la discusión que se desarrolla en el Senado de la República sobre dicha ley”.

El jueves, tras siete horas de debate, la mayoría oficialista en el Senado de la República aprobó en un trámite exprés la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, sin modificar la minuta que la Cámara de Diputados le envió tras una sesión de 24 horas con 17 minutos; el decreto fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación.

La Cámara Alta avaló el proyecto sin turnarlo a comisiones, en un trámite directo impulsado por la Junta de Coordinación Política. Una vez recibida la minuta procedente de San Lázaro, se envió de inmediato al Pleno para su discusión y posterior votación, que concluyó con 85 votos a favor y 36 en contra en lo general, y con 82 votos a favor y 34 en contra en lo particular.

La reforma aprobada modifica de raíz el régimen de concesiones y herencias del agua. El Artículo 22 elimina la transmisión directa entre particulares y obliga a que cualquier compraventa, sucesión o fusión pase por una reasignación emitida por la Autoridad del Agua, que entregará un nuevo título con el mismo volumen y uso.

El dictamen también establece un mecanismo de reasignaciones exprés mediante el Artículo 37 Bis 1, que permite emitir nuevos títulos en un máximo de 20 días hábiles y sin revisar la disponibilidad de las cuencas. Para críticos, este esquema abre riesgos de discrecionalidad.