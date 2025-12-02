Productores presionan; exigen ajustes de última hora a la Ley de Aguas y advierten que defenderán los volúmenes de agua

El dirigente del Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano, Eraclio Rodríguez, afirmó que los productores seguirán presionando para incorporar más modificaciones al dictamen de la Ley General de Aguas y que defenderán los volúmenes asignados al sector agrícola.

Tras reunirse con la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que el movimiento está preparado para movilizarse nuevamente si los cambios pendientes no se incluyen.

“Falta, por ejemplo, que se reconozcan los derechos de la ganadería y que se reconozcan los pozos ganaderos; es un tema pendiente. Sí viene el reconocimiento del agua potable en nuestros pueblos y comunidades, pero hay pozos de libre alumbramiento que no han sido dictaminados y que la ley no contempla”, señaló.

Rodríguez explicó que, aunque hubo avances, aún persisten vacíos relevantes en el dictamen. Señaló que los productores exigen que se incorporen criterios de recuperación de agua, inversiones públicas en infraestructura hídrica, reconocimiento explícito de pozos ganaderos y mecanismos que aseguren que el volumen agrícola no sea reducido ni transferido a industrias.

“Es un tema pendiente que tenemos que arreglar; el reconocimiento de los pozos ganaderos y lo del agua es fundamental para nosotros. Y si no los incluyen, si no arreglan bien el dictamen, nosotros estamos en alerta máxima. Hoy, mañana mismo, tenemos posibilidad de movernos porque el movimiento está listo para movilizarse.”

El dirigente añadió que seguirán negociando con todas las fracciones parlamentarias y que el movimiento mantiene una postura clara y organizada. Dijo que no buscan confrontación, pero sí que se atiendan los temas esenciales del sector. “Traemos muy definida nuestra posición”, comentó, al reiterar que defenderán los volúmenes de agua asignados al campo.

“No venimos a pelearnos con nadie; venimos a convencerlos de que a la ley le falta esa parte y que debemos resolverla. Lo podemos arreglar en una hora. Si hoy o mañana no se resuelven los pendientes, nosotros estaríamos movilizándonos; seguimos en alerta máxima.”