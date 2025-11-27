$!Productores y transportistas levantan bloqueos tras reunión con Segob

La Secretaría de Gobernación informó que productores agrícolas y transportistas retiraron los bloqueos carreteros que mantenían en distintos estados del País, tras sostener una reunión este jueves.
De acuerdo con el comunicado compartido por la dependencia, en el encuentro participaron dirigentes de ambos sectores para revisar sus inquietudes y se acordó un mecanismo de seguimiento a sus demandas.
Asimismo, indica, fueron informados sobre los programas y acciones institucionales que el Gobierno de México aplicará en las entidades para dar atención a sus necesidades.
“Los manifestantes se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros que mantuvieron en diversos estados del País para terminar con la afectación al libre tránsito de la población y restablecer el paso de los servicios de emergencia”, se lee en la misiva.
Durante la reunión, indica, se instalaron tres mesas de trabajo. La primera se enfocó en las preocupaciones relacionadas con la seguridad en carreteras; la segunda, en aclarar dudas sobre el marco legal en materia de agua; y la tercera abordó directamente los temas vinculados al campo.
La Secretaría de Gobernación reiteró su disposición de dar seguimiento a las problemáticas expuestas por los productores y transportistas y de garantizar la entrega de apoyos directamente en territorio, a cada uno de los beneficiarios.
PARAN TRAS 96 HORAS
Las protestas comenzaron el lunes 24 de noviembre como parte de una movilización nacional encabezada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.
En Sinaloa, productores y transportistas habían advertido el cierre total de tres casetas: El Pisal, en Culiacán; Cuatro Caminos, en Guasave; y San Miguel Zapotitlán, en Ahome, además de posibles bloqueos adicionales.
La movilización surgió ante la crisis de rentabilidad del sector agrícola, la falta de créditos, los bajos precios de los cultivos y presuntos abusos y extorsiones contra transportistas en carreteras.
El paro involucró a productores de 22 estados y contemplaba incluso la toma de aduanas en la frontera norte. Los dirigentes señalaban que, de no existir diálogo con el Gobierno federal, las protestas podían mantenerse de manera indefinida.
ACUERDOS
En una minuta paralela firmada por Segob, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Conagua, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas detallaron los acuerdos alcanzados:
• Apertura de ventanillas y operatividad para ciclos agrícolas. El titular de SADER, Julio Berdegué, se comprometió a que en un plazo máximo de 15 días se publicará la mecánica operativa para los ciclos Primavera–Verano 2024 y Otoño–Invierno 2024-2025 de trigo.
Ese mismo día se abrirán las ventanillas para el registro de productores, con ampliaciones en caso de días inoperativos del sistema.
• Revisión de pagos pendientes. SADER abrirá un plazo de 21 días para que productores que hayan sido excluidos sin causa legal de pagos de ciclos anteriores de maíz y trigo presenten su solicitud de revisión. Las resoluciones y pagos, o notificaciones, deberán emitirse en un máximo de 45 días después de recibir cada caso.
• Mesa nacional sobre políticas agroalimentarias. A partir del 8 de diciembre se instalará una mesa de diálogo para revisar el modelo de desarrollo agroalimentario, incluidas las políticas de comercialización de granos, oleaginosas y otros productos. Participarán Hacienda, Economía, Alimentación para el Bienestar y otras dependencias relacionadas.
• Ley de Aguas Nacionales. Se anexó un documento con los planteamientos y observaciones del movimiento campesino, así como respuestas y aclaraciones acordadas con Conagua.
• Seguridad carretera y atención al autotransporte. La Secretaría de Gobernación instalará mesas con ANTAC para atender demandas sobre cierres irregulares de accesos, comercio informal en zonas de riesgo y trámites esenciales como licencias, certificados físico-mecánicos y reemplacamiento.
Además, gestionará que los congresos estatales consideren crear fiscalías especializadas en delitos contra el transporte y que los estados no realicen inspecciones o retenes nocturnos en tramos federales sin coordinación con Guardia Nacional.
También se convocará a una mesa de seguridad entre ANTAC, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para revisar los tramos con mayor incidencia delictiva.