$!Productores y transportistas levantan bloqueos tras reunión con Segob

La Secretaría de Gobernación informó que productores agrícolas y transportistas retiraron los bloqueos carreteros que mantenían en distintos estados del País, tras sostener una reunión este jueves.

De acuerdo con el comunicado compartido por la dependencia, en el encuentro participaron dirigentes de ambos sectores para revisar sus inquietudes y se acordó un mecanismo de seguimiento a sus demandas.

Asimismo, indica, fueron informados sobre los programas y acciones institucionales que el Gobierno de México aplicará en las entidades para dar atención a sus necesidades.

“Los manifestantes se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros que mantuvieron en diversos estados del País para terminar con la afectación al libre tránsito de la población y restablecer el paso de los servicios de emergencia”, se lee en la misiva.

Durante la reunión, indica, se instalaron tres mesas de trabajo. La primera se enfocó en las preocupaciones relacionadas con la seguridad en carreteras; la segunda, en aclarar dudas sobre el marco legal en materia de agua; y la tercera abordó directamente los temas vinculados al campo.

La Secretaría de Gobernación reiteró su disposición de dar seguimiento a las problemáticas expuestas por los productores y transportistas y de garantizar la entrega de apoyos directamente en territorio, a cada uno de los beneficiarios.