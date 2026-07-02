Profepa confirma muerte de tigre de bengala tras fuga en Tepetlaoxtoc, EdoMex

El tigre de bengala blanco Kenzo, que escapó el 27 de junio de un predio en Tepetlaoxtoc, Estado de México, murió durante las maniobras de su rescate, luego de casi 60 horas de búsqueda por parte de autoridades estatales, municipales y federales.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente confirmó este jueves la muerte del felino tras haber informado esa misma mañana que el ejemplar había sido localizado y sedado con éxito en una zona cerril del municipio mexiquense.

El animal escapó la noche del 27 de junio de las instalaciones de Animal Experience México, institución privada registrada como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), ubicada en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, en Tepetlaoxtoc.

La fuga activó una alerta para los habitantes de esa localidad y de comunidades cercanas.

Protección Civil del Estado de México informó que el operativo de búsqueda se desplegó bajo el Sistema de Comando de Incidentes, con la participación coordinada de autoridades estatales, municipales y federales.

Los equipos realizaron labores en zonas de monte y áreas de difícil acceso, con el propósito de cercar al ejemplar y lograr una captura segura.

La mañana del 2 de julio especialistas en manejo de fauna silvestre aplicaron el protocolo de captura con dardos tranquilizantes tras ubicar al tigre.

Una vez inmovilizado, personal especializado detectó una lesión en el animal que, de acuerdo con las autoridades, no comprometía sus funciones vitales ni su movilidad.

“El ejemplar es trasladado por personal especializado a un sitio seguro, donde continuará bajo observación y recibirá la atención correspondiente”, informó Protección Civil estatal, previo a que se confirmara el deceso del felino.

Durante los días que duró la búsqueda, las autoridades pidieron a la población no acercarse al tigre, evitar intentar capturarlo por cuenta propia y reportar cualquier avistamiento, debido al riesgo que representaba el manejo de un animal de gran tamaño fuera de resguardo.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales responsabilizó al predio privado por la fuga del ejemplar, en un señalamiento que se suma a la revisión que autoridades federales realizan respecto a los protocolos de seguridad de instituciones registradas como PIMVS en el país.