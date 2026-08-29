$!Profepa identifica 130 animales tras rescate en Tamaulipas; 90 son especies protegidas

Tras el hallazgo y aseguramiento de más de 130 animales exóticos y de vida silvestre en los municipios de Tampico y Altamira, Tamaulipas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió un dictamen técnico para detallar la situación legal y física de cada uno de los ejemplares.
El reporte de los especialistas determinó que, en términos generales, la colección presenta condiciones físicas y de salud favorables, y determinó que 90 de los ejemplares asegurados contarán con un estatus de resguardo oficial.
Estas especies están incluidas en la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010) o protegidas internacionalmente por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES).
Entre los ejemplares asegurados se encuentran un ligre, resultado de la cruza entre un león macho y una tigre hembra, el recinto albergaba cinco tigres de Bengala, tres leones africanos, tres jaguares, 21 monos araña, dos hienas, bisontes, un camello, lémures y tortugas sulcata.
¿Qué pasará con la fauna resguardada?
Como medida inmediata, la Profepa indicó que es indispensable mantener las rutinas de alimentación, manejo y cuidado en el sitio. Este protocolo busca estabilizar a las especies mientras las autoridades definen cuál será el recinto o santuario más adecuado para su traslado definitivo.
A la par del resguardo, la procuraduría ambiental aportará su evaluación técnica a la carpeta de investigación de la FGR. El objetivo del dictamen es sustentar los delitos correspondientes y buscar la reparación integral del daño por la posesión ilegal de la fauna silvestre.
El operativo que destapó el “zoológico clandestino”
La intervención de las autoridades ambientales derivó de un despliegue encabezado por la Marina y la FGR en los municipios de Tampico y Altamira. El Gabinete de Seguridad detalló que, además de la fauna, el operativo dejó una persona detenida, el aseguramiento de armas y el decomiso de 68 mil litros de diésel distribuidos en cinco inmuebles, entre ellos una gasolinera clandestina.
El hallazgo se logró al inspeccionar uno de estos predios, identificado como un rancho, donde las fuerzas federales se toparon con los 135 ejemplares.
Los reportes de seguridad precisaron que al menos 35 de estos animales enfrentan alguna categoría de riesgo en México. Entre las especies rescatadas que están en peligro de extinción o bajo protección especial destacan la guacamaya verde, el tigrillo, el borrego cimarrón y el mono araña mexicano, lo que obligó a ceder el control inmediato del recinto a la Profepa.