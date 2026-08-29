$!Profepa identifica 130 animales tras rescate en Tamaulipas; 90 son especies protegidas

Tras el hallazgo y aseguramiento de más de 130 animales exóticos y de vida silvestre en los municipios de Tampico y Altamira, Tamaulipas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió un dictamen técnico para detallar la situación legal y física de cada uno de los ejemplares.

El reporte de los especialistas determinó que, en términos generales, la colección presenta condiciones físicas y de salud favorables, y determinó que 90 de los ejemplares asegurados contarán con un estatus de resguardo oficial.

Estas especies están incluidas en la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010) o protegidas internacionalmente por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES).

Entre los ejemplares asegurados se encuentran un ligre, resultado de la cruza entre un león macho y una tigre hembra, el recinto albergaba cinco tigres de Bengala, tres leones africanos, tres jaguares, 21 monos araña, dos hienas, bisontes, un camello, lémures y tortugas sulcata.