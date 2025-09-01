Programas sociales benefician a 32 millones de familias; Sheinbaum; destaca eliminación de trámites burocráticos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que durante 2025 se destinan 850 mil millones de pesos a programas sociales que alcanzan a 32 millones de familias.

Recordó que la política social se guía por la consigna de la autodenominada “cuarta transformación”.

Destacó la cercanía y apertura de su Gobierno hacia los pueblos originarios, a quienes reconoció por su esencia y grandeza cultural.

Subrayó que más de 20 mil comunidades ya reciben de manera directa el presupuesto público, que este año asciende a más de 12 mil millones de pesos.

Destacó la eliminación de mil 343 trámites que retrasaban procesos como la búsqueda de empleo.

Señaló que la simplificación redujo en 31 por ciento el costo burocrático, equivalente a cerca de un billón de pesos, en beneficio de ciudadanos y empresas.

Informó sobre la puesta en marcha de cinco de los 15 polos del bienestar previstos en su plan económico.

Llamó al sector privado a seguir invirtiendo en estas regiones estratégicas, para impulsar el desarrollo productivo y social del País.

Además, reconoció al sector privado por sumarse a un pacto que busca estabilizar los precios de la canasta básica, la gasolina y la tortilla.

Señaló que este esfuerzo conjunto contribuye a proteger la economía de las familias mexicanas ante presiones inflacionarias.