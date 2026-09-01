Promedio diario de víctimas de homicidio doloso bajó 51% en México, asegura Sheinbaum

El promedio diario de víctimas de homicidio doloso en México se redujo 51 por ciento en el último año, mientras que los delitos de alto impacto disminuyeron 33 por ciento, según el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, documento entregado a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión.

La reducción en los homicidios equivale a 44 asesinatos menos cada día respecto al inicio del periodo, según el informe. En el caso del feminicidio, el promedio diario de víctimas disminuyó 7.7 por ciento entre enero y julio de 2026, frente al mismo lapso del año anterior.

Durante los primeros siete meses de 2026, siete entidades concentraron 49 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el País. Guanajuato encabezó la lista, con 8.6 por ciento de los casos, seguido por Baja California, con 8.2 por ciento; Chihuahua, con 8.1; Sinaloa, con 7.1; Estado de México, con 6; Guerrero, con 5.6, y Morelos, con 5.5 por ciento.

Como parte de las acciones contra los delitos de alto impacto, las autoridades reportaron la detención de 27 mil 194 personas y el aseguramiento de 14 mil 787 armas de fuego, casi 2 millones de cartuchos y alrededor de 1.7 millones de pastillas de fentanilo.

El documento detalló que también fueron aseguradas 191.1 toneladas de drogas, entre ellas 77.1 toneladas de metanfetamina, 37.7 toneladas de cocaína, 75.6 toneladas de mariguana y 0.7 toneladas de fentanilo.

Entre octubre de 2024 y julio de 2026, las autoridades desmantelaron mil 301 laboratorios clandestinos y áreas utilizadas para la elaboración de metanfetamina en 17 estados. Las operaciones permitieron asegurar más de 1.8 millones de litros y 474 mil 211 kilogramos de precursores químicos, además de 544 reactores de síntesis orgánica, 376 condensadores y 83 destiladores.

En Sinaloa, el Gobierno federal reportó el despliegue de 16 mil 440 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Guardia Nacional entre septiembre de 2025 y junio de 2026.

Durante ese periodo fueron detenidas 846 personas por delitos de alto impacto y se aseguraron 42.2 toneladas de drogas, entre ellas 75.8 kilogramos y 369 mil 23 pastillas de fentanilo. También se decomisaron 2 mil 491 armas de fuego y 643 mil 467 cartuchos.

Respecto al Operativo Enjambre, destinado a combatir la corrupción en autoridades municipales del Estado de Morelos, el informe indicó que se detuvo a 85 personas servidoras y ex servidoras públicas vinculadas con actividades de la delincuencia organizada, delitos de extorsión y otras conductas ilícitas de alto impacto.

Como parte de la estrategia contra la extorsión, el Gobierno federal puso en operación el 1 de enero de 2026 un mecanismo para recibir, analizar y dar seguimiento a denuncias ciudadanas, con el objetivo de fortalecer las investigaciones sobre ese delito.

Al 30 de junio del mismo año, el mecanismo había recibido 6 mil 569 reportes por posibles casos de extorsión. De estos, mil 712 derivaron en expedientes que dieron paso a 770 carpetas de investigación, 726 de ellas por extorsión. De las carpetas iniciadas, 169 mantenían líneas de investigación para identificar a los probables responsables y las estructuras delictivas relacionadas.

En el mismo periodo, la SSPC federal atendió 11 casos de secuestro, con un saldo de 10 víctimas liberadas y 58 personas detenidas. La dependencia también intervino en 49 casos de secuestro virtual, en los que fueron localizadas 71 víctimas, así como en 180 casos de extorsión indirecta y 73 de extorsión directa.

El documento quedó en manos de la Cámara de Diputados, donde las cifras de seguridad serán materia de análisis y discusión legislativa en las siguientes semanas.